«Χάρτινος πύργος» στη FIFA: Παραιτήθηκε με αιχμές σύμβουλος του Τζιάνι Ινφαντίνο

Το νέο πλάνο της FIFA για είσοδο επενδυτών στη διοργάνωση του Μουντιάλ, έχει προκαλέσει φοβερές αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας, με τον Κάρλος Κορδέιρο να παραιτείται από τη θέση του, με “αιχμές” προς τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο για πώληση ενός 20% του Μουντιάλ, φαίνεται ότι δεν είναι αποδεκτό ούτε μέσα στην ίδια την Ομοσπονδία, με τον Κάρλος Κορδέιρο να επιβεβαιώνει το γεγονός με την παραίτηση, αλλά και τις σχετικές δηλώσεις του.

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Ο επικεφαλής των συμβούλων του προέδρου της FIFA και “δεξί του χέρι” του στην παγκόσμια Ομοσπονδία παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εξαγγελίες του Ινφαντίνο, οι οποίες και έχουν ξεκινήσει “πόλεμο” με την UEFA, αλλά και την πλειοψηφία των εθνικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κορδέιρο ανακοίνωσε την παραίτησή του, αναφέροντας τα εξής: «Ως ο κύριος σύμβουλος του προέδρου της FIFA, πρώην τραπεζίτης και φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να ταχθώ στο πλευρό της FIFA που αποφάσισε να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ.

Ας το πω καθαρά… Δεν είχα καμία απολύτως ανάμιξη στην πρόταση αυτή και τάχθηκα απέναντί της με κάθε δύναμη. Είναι ένα κακό deal για τα μέλη της FIFA, για το ποδόσφαιρο και κακό για το μέλλον του αθλήματος».