Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase και οι αγώνες που θα μεταδώσει η Cosmote TV

Με τη διεξαγωγή εννέα αγώνων ξεκινά η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Ελλάδας μέσα από το ανανεωμένο format της διοργάνωσης και προμηνύεται συγκλονιστική για τους φιλάθλους και τις ομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, ο αγώνας του Ολυμπιακού δεν θα διεξαχθεί την πρώτη αγωνιστική, ενώ για τον ίδιο λόγο δεν θα διεξαχθούν την δεύτερη αγωνιστική οι αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Τα τρία αυτά παιχνίδια είναι τα μοναδικά που θα πραγματοποιηθούν την 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase.

Οι αγώνες Παναιτωλικός – Άρης, Αιγάλεω – ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Athens Kallithea και Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

16:00 Ηλιούπολη – Βόλος

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

15:00 Κηφισιά – Αστέρας AKTOR

15:00 Παναιτωλικός – Άρης

16:00 Αιγάλεω – ΑΕΚ

16:00 Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου

16:00 Μαρκό – ΑΕΛ

16:00 ΟΦΗ – Καβάλα

17:30 Παναθηναϊκός – Athens Kallithea

17:30 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Σύστημα διεξαγωγής

Ως προς το σύστημα διεξαγωγής που είναι πλήρως ανανεωμένο και διεξάγεται με νέο φορμάτ, αντίστοιχο με αυτό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κάθε ομάδα θα δώσει στη League Phase 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με μία από κάθε ένα από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και το σύνολο των αγώνων θα είναι 40.

Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).

Οι 4 πρώτες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, ενώ οι ομάδες που θα τερματήσουν από τη θέση 5 ως τη θέση 12, θα παίξουν μεταξύ τους μονούς αγώνες μπαράζ, με τους 4 νικητές να ακολουθούν τις ομάδες της τετράδας στα προημιτελικά.

Οι διασταυρώσεις στη φάση μπαράζ θα γίνουν ως εξής:

Ο 5ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 12ο

Ο 6ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 11ο

Ο 7ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 10ο

Ο 8ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 9ο

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Ο τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου.