Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Final 8

Τα παιχνίδια Μαρούσι - Ολυμπιακός και Ηρακλής - Παναθηναϊκός θα βγάλουν το «ζευγάρι» του μεγάλου τελικού
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Το Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας του μπάσκετ συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, με τη φάση των ημιτελικών και τα παιχνίδια Μαρούσι – Ολυμπιακός και Ηρακλής – Παναθηναϊκός.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός προκρίθηκαν με… περίπατο επί της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα στα πρώτα παιχνίδια τους στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και είναι τα φαβορί για την πρόκριση και στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Θα πρέπει όμως να το επιβεβαιώσουν και στο παρκέ στα “Δύο Αοράκια” της Κρήτης, με τους Πειραιώτες να αντιμετωπίζουν στις 17:00 το Μαρούσι και τους “πράσινους” να “μάχονται” με τον Ηρακλή στις 20:00.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026

Μαρούσι – Άρης Betsson 87-80

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

Ηρακλής – Μύκονος Betsson 93-65

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

17:00 Μαρούσι – Ολυμπιακός ΕΡΤ2

20:00 Ηρακλής – Παναθηναϊκός ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 — Τελικός

20:00 Νικητής Ημιτελικού 1 – Νικητής Ημιτελικού 2 ΕΡΤ2

