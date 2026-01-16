Συμβαίνει τώρα:
Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Παρουσιάστηκε η μπάλα του τελικού

Με μία ειδικά σχεδιασμένη μπάλα θα αγωνιστούν Μαρόκο και Σενεγάλη στο παιχνίδι του τροπαίου
Ο Οσιμέν με μία μπάλα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής
Ο Οσιμέν με μία μπάλα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής / REUTERS/Siphiwe Sibeko

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής έχει ξεκινήσει, με τους διοργανωτές να παρουσιάζουν και την μπάλα που θα στηθεί στη σέντρα για το Μαρόκο – Σενεγάλη.

Σε συνεργασία με την εταιρεία αθλητικών ειδών Puma, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής δημιούργησε μία ξεχωριστή μπάλα για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, την οποία και αποκάλυψε με ανάρτησή της στα social media.

Το σπουδαίο παιχνίδι τροπαίου ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Σενεγάλη είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή (18/1/26, 21:00), με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού να διεκδικεί για πρώτη φορά τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Το όνομα της μπάλα είναι «Triti».

