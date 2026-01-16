Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Παρουσιάστηκε η μπάλα του τελικού

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής έχει ξεκινήσει, με τους διοργανωτές να παρουσιάζουν και την μπάλα που θα στηθεί στη σέντρα για το Μαρόκο – Σενεγάλη.

Σε συνεργασία με την εταιρεία αθλητικών ειδών Puma, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής δημιούργησε μία ξεχωριστή μπάλα για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, την οποία και αποκάλυψε με ανάρτησή της στα social media.

Το σπουδαίο παιχνίδι τροπαίου ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Σενεγάλη είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή (18/1/26, 21:00), με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού να διεκδικεί για πρώτη φορά τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

CAF and PUMA unveil special version of Official Match Ball for TotalEnergies CAF AFCON Morocco 2025 Final.



Το όνομα της μπάλα είναι «Triti».