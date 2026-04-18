Κύπελλο Ισπανίας: «Ραντεβού θανάτου» από τους οπαδούς της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Ρεάλ Σοσιεδάδ πριν τον τελικό

Η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ρεάλ Σοσιεδάδ θα “μονομαχήσουν” στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας στη Σεβίλλη, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να συγκρούονται στο κέντρο της πόλης, μία ημέρα πριν το μεγάλο ματς.

Οι οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Ρεάλ Σοσιεδάδ είχαν δώσει… ραντεβού θανάτου στην Αλαμέδα ντε Ερκούλες της Σεβίλλης, σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, αλλά η έγκαιρη παρέμβαση των αστυνομικών αρχών απέτρεψε τα χειρότερα.

Στην κατοχή των οπαδών βρέθηκαν πάντως ρόπαλα, μεταλλικά αντικείμενα και μαχαίρια, με τη Σεβίλλη να κυριεύεται από τρόμο, καθώς οι χούλιγκαν των δύο ομάδων έχουν μεγάλη… προϊστορία, μετά τη δολοφονία ενός φίλου της Ρεάλ Σοσιεδάδ το 1998 από οργανωμένο οπαδό της Ατλέτικο Μαδρίτης.

18.04.2026



— Hooligans Official (@hooliganscz1999) April 18, 2026

Κάποια μαγαζιά εστίασης χρειάστηκε να διώξουν τους πελάτες τους, υπό το φόβο των επεισοδίων.