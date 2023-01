Ο πρώην άσος του ΝΒΑ, Λαμάρ Όντομ, αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε το 2015, όταν βρέθηκε αναίσθητος στο «Love Ranch» και κατηγόρησε τον εκλιπόντα ιδιοκτήτη του οίκου ανοχής.

Το ντοκιμαντέρ «Lamar Odom: Sex, Drugs & Kardashians» καταπιάνεται με τα… πάθη του Λαμάρ Όντομ και δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί και με την μεγάλη “περιπέτεια” που είχε το 2015.

Ήταν τότε που ο πρώην “αστέρας” των Λέικερς έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, καθώς βρέθηκε αναίσθητος στον οίκο ανοχής «The Love Ranch» στη Νεβάδα. Ο Λαμάρ Όντομ είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, έχοντας υποστεί 12 εγκεφαλικά και έξι καρδιακές προσβολές, τη στιγμή που βρισκόταν σε κώμα.

Τώρα, ο παλαίμαχος “αστέρας” του ΝΒΑ κατηγορεί ευθέως τον ιδιοκτήτη του οίκου ανοχής, Ντένις Χοφ, πως ήθελε να τον σκοτώσει (σ.σ. πέθανε το 2018).

«Θα θυμόμουν αν έκανα κοκαΐνη εκείνο το βράδυ. Προσπάθησε να με σκοτώσει» ανέφερε κατηγορώντας ανοιχτά τον Χοφ, τον οποίο όμως δεν θυμάται να συνάντησε κατά την επίσκεψή του στο «The Love Ranch».

Όταν ρωτήθηκε, γιατί ο Ντένις Χοφ θα προχωρούσε σε μία τέτοια ενέργεια, ο Όντομ τόνισε: «Δεν ξέρω. Αυτό μόνο θα μπορούσα να σας πω. Πήγα εκεί, δεν έκανα ναρκωτικά εκείνο το βράδυ. Τελείωσα με τα ναρκωτικά στο σύστημά μου».

Δείτε απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ

Lamar shares a first-hand account of the overdose that left him within an inch of his life. ‘TMZ Presents Lamar Odom: Sex, Drugs and Kardashians’ premieres Monday, January 2 at 9/8c on @FOXTV. https://t.co/nF8J3Mhu41 pic.twitter.com/XnlkX11o4T