Λας Βέγκας και Σιάτλ μπαίνουν στο NBA – Σε δεύτερη μοίρα το NBA Europe

Η συζήτηση για την επέκταση των ομάδων του NBA από 30 σε 32 είναι και πάλι στο προσκήνιο. Ο Άνταμ Σίλβερ άλλαξε στάση και πλέον είναι πολύ κοντά η προσθήκη ομάδας από το Λας Βέγκας και από το Σιάτλ στη λίγκα, με το NBA Europe να είναι στο… περίμενε.

Ο Μπραντ Τάουνσεντ σε ρεπορτάζ στο «Dallas Morning News», ανέφερε ότι η διοίκηση του ΝΒΑ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ψηφοφορία το καλοκαίρι για την προσθήκη δύο νέων ομάδων.

Ο Άνταμ Σίλβερ από το «δεν εξετάζουμε την επέκταση αυτή τη στιγμή» πέρασε στο «θα το δούμε προς το τέλος του 2026» και πλέον φαίνεται ότι το καλοκαίρι θα ψηφιστεί η προσθήκη ομάδων από το Λας Βέγκας και το Σιάτλ.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι η πρώτη προσθήκη ομάδας μετά το 2004, τότε που οι Σάρλοτ Μπόμπκατς μπήκαν στη λίγκα. Το πιο πιθανό είναι οι ομάδες να προστεθούν στο NBA τη σεζόν 2028-29, ούτως ώστε να δοθεί χρόνος για να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

Αυτό σηματοδοτεί, ίσως, ότι το NBA Europe περνάει σε δεύτερη μοίρα, αφού πλέον μοιάζει δύσκολο αυτές οι δύο αλλαγές να γίνουν ταυτόχρονα. Το αρχικό πλάνο για το πρώτο λανσάρισμα της λίγκας το φθινόπωρο του 2027 φαίνεται να είναι πλέον υπεραισιόδοξο.

Η προσθήκη των δύο νέων ομάδων στο NBA, το πιο πιθανό είναι να επικεντρώσει την προσοχή όλων εκεί στη λίγκα και το ευρωπαϊκό εγχείρημα να πάρει παράταση.

Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα φανεί αν το NBA θα καταφέρει να είναι εντός πλάνο για το NBA Europe ή αν θα μείνει στο περίμενε το μεγαλεπήβολο πρότζεκτ του Άνταμ Σίλβερ, που έχει διχάσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ.