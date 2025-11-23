Αθλητικά

Λάτσιο – Λέτσε 2-0: Επιστροφή στις νίκες και πιο κοντά στην 5άδα της Serie A οι «Λατσιάλι»

Παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία η Λάτσιο
Ο Ζακάνι σε αγώνα της Λάτσιο
Ο Ζακάνι σε αγώνα της Λάτσιο

Η Λάτσιο άφησε πίσω της την ήττα από την Ίντερ, πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και με τη νίκη της με 2-0 επί της Λέτσε στη 12η αγωνιστική της Serie A, πλησίασε την πρώτη 5άδα της βαθμολογίας.

Ένα γκολ του Γιεντουζί στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης, με δύσκολη προβολή από το ύψος του πέναλτι, ήταν αυτό που έκρινε το ματς για τη Λάτσιο, η οποία είχε και ακυρωμένο γκολ με τον Ντία κόντρα στη Λέτσε, ενώ πέτυχε το δεύτερο τέρμα της με τον Νόσλιν στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, για να “σφραγίσει” ένα σημαντικό “τρίποντο” στη Serie A.

Οι “Λατσιάλι” έχουν μείνει πίσω στη βαθμολογία του ιταλικού πρωταθλήματος, αλλά πλέον έχουν 18 βαθμούς και βρίσκονται στο -6 από τις θέσεις του Champions League και το -4 από την 5η Μίλαν.

Η Λέτσε από την άλλη πλευρά, έπεσε στη 16η θέση με 10 βαθμούς.

Αθλητικά
