Λάτσιο – Μίλαν 1-0: Ο Ίσακσεν προσγείωσε τους ροσονέρι

Με γκολ του Ίσακσεν, η Λάτσιο επικράτησε εντός έδρας της Μίλαν με 1-0 για την 29η αγωνιστική της Serie A.

Έχοντας την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη στο ντέρμπι με την Ίντερ, η Μίλαν ταξίδεψε στη Ρώμη για τη νίκη που θα την έφερνε ακόμα πιο κοντά στην κορυφή, αφού η συμπολίτισσα της έχασε βαθμούς αυτή την αγωνιστική.

Τελικά, όχι μόνο δεν μείωσε τη διαφορά, αλλά βρέθηκε στο -8 από την πρωτοπόρο Ίντερ, η οποία θα πρέπει να “αυτοκτονήσει” για να χάσει τον τίτλο στη Serie A.

Παράλληλα, η Μίλαν είδε την τρίτη Νάπολι να την πλησιάζει στον πόντο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής

Τορίνο – Πάρμα 4-1

Ίντερ – Αταλάντα 1-0

Νάπολι – Λέτσε 2-1

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1

Βερόνα – Τζένοα 0-2

Πίζα – Κάλιαρι 3-1

Σασουόλο – Μπολόνια 0-1

Κόμο – Ρόμα 2-1

Λάτσιο – Μίλαν 1-0

16/03 21:45 Κρεμονέζε – Φιορεντίνα

Η βαθμολογία

Ίντερ 68

Μίλαν 60

Νάπολι 59

Κόμο 54

Γιουβέντους 53

Ρόμα 51

Αταλάντα 47

Μπολόνια 42

Λάτσιο 40

Σασουόλο 38

Ουντινέζε 36

Πάρμα 34

Τορίνο 33

Τζένοα 33

Κάλιαρι 30

Λέτσε 27

Φιορεντίνα 25 -28αγ.

Κρεμονέζε 24 -28αγ.

Πίζα 18

Βερόνα 18