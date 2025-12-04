Λάτσιο – Μίλαν 1-0: Ο Τζακάνι απέκλεισε τους ροσονέρι από το Κύπελλο Ιταλίας

Η Λάτσιο πήρε το έκτο εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, επικρατώντας της Μίλαν με 1-0.

Το γκολ του Ματία Τζακάνι στο 80ό λεπτό έστειλε τη Λάτσιο στους «8» του Κυπέλλου Ιταλίας. Οι «Λατσιάλι» με τον Χρήστο Μανδά, μετά από αρκετό καιρό κάτω από τα δοκάρια τους, και τον 30χρονο Ιταλό διεθνή επιθετικό να βρίσκει δίχτυα στο φινάλε, επικράτησαν 1-0 της Μίλαν, η οποία παρότι βρίσκεται στην κορυφή της Serie A δεν μπόρεσε να παραμείνει «ζωντανή» και στη διεκδίκηση του Κυπέλλου.

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι «έκλεισε» ραντεβού στους προημιτελικούς του θεσμού με την Μπολόνια, η οποία νωρίτερα με ανατροπή (2-1) είχε ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάρμα στο «Ρενάτο Νταλ’ Αρα».

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις στην προημιτελική φάση του Coppa Italia

Γιουβέντους-Ουντινέζε 2-0

Αταλάντα-Τζένοα 4-0

Νάπολι-Κάλιαρι 9-8 πέν. (κ.αγ 1-1)

Ίντερ-Βενέτσια 5-1

Μπολόνια-Πάρμα 1-1

Λάτσιο-Μίλαν 1-0

Ρόμα-Τορίνο 13/1

Φιορεντίνα-Κόμο 27/1

Η προημιτελική φάση:

Γιουβέντους – Αταλάντα

Μπολόνια – Λάτσιο

Ίντερ – Ρόμα ή Τορίνο

Φιορεντίνα ή Κόμο – Νάπολι