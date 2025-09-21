Αθλητικά

Λάτσιο – Ρόμα 0-1: Πήρε το ντέρμπι της Ρώμης στο ντεμπούτο του Κώστα Τσιμίκα

Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις η Ρόμα
Ρόμα
Οι παίκτες της Ρόμα πανηγυρ΄ίζουν το γκολ κόντρα στη Λάτσιο/REUTERS/Ciro De Luca

Η Ρόμα επικράτησε με 1-0 στο «Ολίμπικο», της γηπεδούχου Λάτσιο και πέτυχε την τρίτη της νίκη στην 4η αγωνιστική της Serie A. Ο Πελεγκρίνι πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα. Ο Κώστας Τσιμίκας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ρόμα. Στο 81′ αντικατέστησε τον Ανχελίνο και ξεκίνησε το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Ιταλία.

Ο Πελεγκρίνι στο 39′ έκανε το 1-0 για τη Ρόμα, εκμεταλλευόμενος την ωραία κίνηση και πάσα του Σούλε και με ωραίο πλασέ νίκησε τον Προβεντέλ. Ο Μπελαγιάν στο 86΄ είδε απευθείας κόκκινη κάρτα και άφησε τη Λάτσιο με δέκα παίκτες στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Μετά την κόκκινη κάρτα, οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να απειλήσουν τη Ρόμα και το παιχνίδι έληξε 1-0 υπέρ των φιλοξενούμενων. 

Πλέον, η ομάδα του Γκασπερίνι βρίσκεται στην 4η θέση της Serie A με 9 βαθμούς, ενώ η Λάτσιο έχει μόλις 3 βαθμούς και είναι στη 14η θέση της βαθμολογίας. 

