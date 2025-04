Λάτσιο – Ρόμα: Ξύλο οπαδών έξω από το «Ολίμπικο» πριν το ντέρμπι

«Αγρίεψαν» τα πράγματα έξω από το «Ολίμπικο! Συμπλοκές οπαδών υπήρχαν ανάμεσα στους οπαδούς της Ρόμα και της Λάτσιο, λίγη ώρα πριν το ντέρμπι των δυο ομάδων για την 32η αγωνιστική στη Serie A.

Περίπου 300 οπαδοί της Ρόμα προσπάθησαν να κάνουν «ντου» σε συγκεντρωμένους οπαδούς της Λάτσιο. Οι οπαδοί πέταξαν πέτρες και φωτοβολίδες, με την αστυνομία να έχει άμεση παρέμβαση, χρησιμοποιώντας ακόμα και κανόνια νερού για να διαλύσει τους ταραξίες.

13.04.202SS Lazio – AS Roma, Lazio vs 1312 before match, Roma ultras tried to make contact, more here: https://t.co/qwhsEwExza pic.twitter.com/tSmUFkFi2h