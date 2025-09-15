Λαβωμένος ο Μίλτος Τεντόγλου: Θα δώσει τα πάντα για το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Ο Μίλτος Τεντόγλου θέλει με ένα άλμα στα προκριματικά να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι, Μίλτος Τεντόγλου, θα κληθεί να διεκδικήσει ένα ακόμη χρυσό (έχει 11 από το 2018 μέχρι σήμερα) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου. Ωστόσο αυτή τη φορά θα πρέπει να φτάσει στην υλοποίηση του στόχου του έχοντας ως εμπόδιο τις ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, που τον ταλαιπωρούν τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο προκριματικός του μήκους θα γίνει στις 13.40. Το όριο πρόκρισης είναι 8,15 μ. και αθλητής μας θα αγωνιστεί δεύτερος στη σειρά. Ο καιρός αναμένεται να είναι αρκετά ζεστός – που ευνοεί τον Τεντόγλου, ο οποίος έχει ως βασικό στόχο να τελειώσει τον αγώνα του νωρίς, με ένα μόνο άλμα, προκειμένου να μην επιβαρύνει το πόδι του.

“Είχα κάποια μικρά προβλήματα στη διάρκεια της χρονιάς. Τώρα με ενοχλεί η ποδοκνημική, έχω έντονο πόνο όταν πατάω στη βαλβίδα, καθώς η δύναμη που βάζω είναι πολύ μεγάλη.

Και για αυτό πρέπει στον προκριματικό να κάνω μόνο ένα άλμα για να μην επιβαρυνθεί το πόδι μου και να είμαι καλά στον τελικό. Ακόμη κι αν κάνω 8,05 μ. δεν θα μπω να κάνω και δεύτερο άλμα για να κυνηγήσω το όριο”, είπε αρχικά ο 27χρονος αθλητής που με 8,46 μ. έχει και την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο.

“Προπονητικά είμαι καλύτερα από την Μαδρίτη και, αν δεν πονέσω, νομίζω πως μπορώ να πάω μακριά”. Ο Τεντόγλου ήταν δεύτερος στο Παγκόσμιο του Όρεγκον και νικητής ένα χρόνο αργότερα στη Βουδαπέστη.

“Έχω στην κατοχή μου δύο μετάλλια. Δεν έχει σημασία για εμένα αν θα ανέβω και πάλι στο βάθρο, αλλά να κατακτήσω το χρυσό μετάλλιο”.