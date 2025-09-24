League Cup Αγγλίας: Νίκες για Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκαν τα σημερινά παιχνίδια (24/09/25) για τον τρίτο γύρο του League Cup Αγγλίας, αφού η Μάντσεστερ Σίτι, η Άρσεναλ, η Τότεναμ και η Νιούκαστλ πανηγύρισαν εύκολες προκρίσεις κόντρα σε ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας.

Η Μάντσεστερ Σίτι βρήκε από νωρίς το πρώτο γκολ με τον Φόντεν στην έδρα της Χάντερσφιλντ και “καθάρισε” το ματς με τον Σαβίνιο στο 74′, για τη νίκη με 2-0 και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το ίδιο σκορ πέρασε και η Άρσεναλ από την έδρα της Πορτ Βέιλ, με σκόρερ τους Έζε και Τροσάρ, ενώ η Τότεναμ προκρίθηκε με το άνετο 3-0 επί της Ντόνκαστερ, χάρη σε γκολ των Παλίνια και Τζόνσον, με τον Μαγκράθ να πετυχαίνει ενδιάμεσα αυτογκόλ για τους φιλοξενούμενους.

Την πιο ευρεία νίκη της βραδιάς πήρε η Νιούκαστλ, που “σάρωσε” με 4-1 την Μπράντφορντ, έχοντας ως σκόρερ τους Ζοέλιγκτον και Οζούλα, με αμφότερους να βρίσκουν από δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα.

Τα αποτελέσματα στο League Cup Αγγλίας

Πορτ Βέιλ – Άρσεναλ 0-2

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χάντερσφιλντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Τότεναμ – Ντόνκαστερ 3-0

Νιούκαστλ – Μπράντφορντ 4-1