Λεμονής: «Εμάς τους παλιούς Ολυμπιακούς, μας «καίει» να ξαναγίνει μεγάλος ο Παναθηναϊκός για να έχει αξία η νίκη»

Ο Τάκης Λεμονής, που πρόσφατα αποχώρησε από τον πάγκο της Ραντνίσκι, μίλησε στα κανάλια της Nova για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League (19/04/26, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1).

«Να ξαναγίνει ο σύλλογος που ήταν, γιατί κακά τα ψέματα, και οι ίδιοι οπαδοί του Ολυμπιακού οι πιο παλιοί που είμαστε, πρωτάθλημα με δυνατό Παναθηναϊκό, σημαίνει κάτι διαφορετικό. Οπότε μας “καίει” και εμάς να ξαναγίνει ο Παναθηναϊκός μεγάλος, για να έχει αξία η νίκη», είπε ο Τάκης Λεμονής για τους πράσινους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τάκη Λεμονή

«Είναι τέλος εποχής. Ένα γήπεδο που εγώ προσωπικά και σαν ποδοσφαιριστής, προπονητής και ως παιδί το έχω ζήσει αρκετά. Ήταν ένα γήπεδο που πραγματικά χαιρόσουν να παίζεις μπάλα. Υπήρχαν οπαδοί και των δύο ομάδων, πάντα είχαμε πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού που κατάφερναν και έβρισκαν εισιτήρια.

Είναι ένα από τα πιο όμορφα γήπεδα για εμένα. Αν μπορούσε να βρεθεί λύση ώστε να γίνει ένα μεγάλο γήπεδο, τότε θα ήταν το καλύτερο για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το είχα ζήσει και ως οπαδός του Ολυμπιακού.

Τότε ήταν η Θύρα 13 και η 14. Στο μισό πέταλο ήταν οι Παναθηναϊκοί και στο άλλο μισό οι Ολυμπιακοί. Αργότερα μετακόμισαν στην απέναντι Θύρα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Έχω ζήσει και ντέρμπι ως φίλαθλος,, τα πιο ωραία σαν παίκτης και προπονητής. Αυτό το βήμα θα δώσει μια βάση, όπως έδωσε και το «Καραϊσκάκης» στον Ολυμπιακό.

