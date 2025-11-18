Λεμπρόν Τζέιμς: Δεν θα παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες

Ο Λεμπρόν Τζέιμς δηλώνει… γεμάτος με τα τέσσερα Ολυμπιακά του μετάλλια, ξεκαθαρίζοντας στο podcast “Mind the Game”, ότι δεν σκοπεύει να αγωνιστεί με την Team USA στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, που θα διεξαχθούν στο Λος Άντζελες.

«Ξέρετε ήδη την απάντησή μου», είπε ο 40χρονος Λεμπρόν Τζέιμς, προσθέτοντας το αυτονόητο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028: «Θα το παρακολουθώ».

Το πιθανότερο είναι ότι στο… πλάι του, στις πρώτες θέσεις των αγώνων μπάσκετ του Ολυμπιακού τουρνουά θα είναι και ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στεφ Κάρι, που επίσης συμμετείχε στη συζήτηση στο podcast.

Ο Κάρι θα είναι 40 ετών όταν φτάσουν οι Αγώνες του Λος Άντζελες, και είπε ότι δεν περιμένει να συμμετάσχει για δεύτερη φορά σε Ολυμπιακούς.

«Θεού θέλοντος, να έχω ακόμα την επιλογή και τη σωματική δυνατότητα να βοηθήσω την ομάδα», είπε ο Κάρι. «Ποτέ μη λες ποτέ, αλλά το θεωρώ πολύ απίθανο. Πάρα πολύ απίθανο».

Θυμίζουμε ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς πλησιάζει στην πρώτη του εμφάνιση για τη σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς, μετά την απουσία του λόγω προβλήματος ισχιαλγίας.

Ο “βασιλιάς” έχει κερδίσει χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του 2004, και χρυσά το 2008, 2012 και 2024.

Ο Κάρι αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 στο Παρίσι, καθώς δεν είχε συμμετάσχει σε προηγούμενες διοργανώσεις είτε λόγω τραυματισμών είτε λόγω των μακρών πορειών των Γουόριορς στα πλέι οφ του ΝΒΑ.

Ο Κάρι ήταν καταλυτικός στην κατάκτηση του πέμπτου συνεχόμενου χρυσού μεταλλίου των ΗΠΑ το 2024 στο Παρίσι. Είχε μέσο όρο 14,8 πόντους (κορυφαίος της ομάδας), 3,2 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ σε 23,3 λεπτά συμμετοχής.