Ο Ματίας Λεσόρ θέλησε ευχαριστήσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τα μηνύματα που του έστειλε αναφορικά με τον τραυματισμό που υπέστη στο πρόσφατο παιχνίδι των «πράσινων» απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, τονίζοντας παράλληλα πως θα είναι σύντομα καλά.

Ο Ματίας Λεσόρ λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού ενάντια στην Αρμάνι Μιλάνο, αποχώρησε τραυματίας, έπειτα από άσχημη πτώση του στο έδαφος, ωστόσο οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Γάλλος σέντερ έδειξαν ότι δεν τρέχει κάποιον κίνδυνο.

Μάλιστα ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter(νυν πλατφόρμα X) θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τα μηνύματα στήριξης, αναφέροντας παράλληλα πως θα είναι καλά.

Thank you everyone for kind messages and concern im doing much better just in pain but I’ll be ok