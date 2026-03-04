Αθλητικά

Λέτο: «Ο διαιτητής θα πρέπει να μας πει πώς έδωσε το δεύτερο πέναλτι στον ΠΑΟΚ, αυτό κατέστρεψε το παιχνίδι»

Παράπονα από τη διαιτησία είχε ο Αργεντινός προπονητής της Κηφισιάς
Ο Λέτο
Ο Λέτο στο παιχνίδι της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Κηφισιά ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στην έδρα 4-1 και ο Σεμπάστιαν Λέτο είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης, κυρίως για το δεύτερο πέναλτι που κέρδισε ο «δικέφαλος».

Ο Λέτο αναρωτήθηκε στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, πώς είναι δυνατόν να έδωσε ο διαιτητής το δεύτερο πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Ο Αργεντινός θεωρεί ότι αυτή η απόφαση έκρινε και κατέστρεψε το παιχνίδι.

 

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Αν δείτε, είχαμε πολλές απουσίες με κάρτες ή άλλα προβλήματα. Δώσαμε ευκαιρίες σε κάποιους παίκτες που δεν παίζουν συνήθως. Το κλειδί το παιχνίδι άλλαξε μετά το δεύτερο πέναλτι. Ήταν 1-1, ήταν ένα όμορφο παιχνίδι και ο διαιτητής θα πρέπει να μας πει πώς έδωσε πέναλτι και αν δουλεύει το VAR.

Διαφορετικά, αν αυτή η επαφή είναι πέναλτι, όλες οι επαφές πρέπει να είναι πέναλτι. Μετά από κάτι τέτοιο πώς μπορείς να παίξεις απέναντι σε μια φανταστική ομάδα, όπως ο ΠΑΟΚ; Η απόφαση αυτή κατέστρεψε το παιχνίδι.

Τη Δευτέρα έναν τελικό με τον Παναιτωλικό, αλλά αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις ξανά, θα είναι δύσκολο»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
152
128
100
97
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo