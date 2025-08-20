Λετονία – Ελλάδα live το φιλικό παιχνίδι στο τουρνουά «Ακρόπολις»

Ώρα Γιάννη Αντετοκούνμπο για την Εθνική Ελλάδας! Ο σούπερ σταρ του NBA συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος σε φιλικό παιχνίδι της “γαλανόλευκης”, αντιμετωπίζοντας τη Λετονία στο τουρνουά “Ακρόπολις”, λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξη του Eurobasket.
20:17 | 20.08.2025
11-21 μειώνουν κι άλλο οι Λετονοί
20:16 | 20.08.2025
9-21 με τον Παπανικολάου στον αιφνιδιασμό
20:16 | 20.08.2025
9-19 «απάντησε» αμέσως ο Σλούκας
20:16 | 20.08.2025
9-16 με το πρώτο τρίποντο των Λετονών
20:15 | 20.08.2025
6-16 μειώνουν με τον Σμιτς οι Λετονοί
20:14 | 20.08.2025
Στον πάγκο μέσα σε αποθέωση ο Αντετοκούνμπο
20:14 | 20.08.2025
4-16 με τρίποντο του Μήτογλου
20:13 | 20.08.2025
4-13 με 1/2 βολές του Αντετοκούνμπο, που έχει ήδη 8 πόντους!
20:13 | 20.08.2025
Ιδιαίτερα άστοχη η Λετονία στο ξεκίνημα του αγώνα
20:12 | 20.08.2025
Ο Ζάγκαρς τραυματίστηκε για τη Λετονία, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό
20:11 | 20.08.2025
20:11 | 20.08.2025
20:10 | 20.08.2025
Μικρή διακοπή για έναν τραυματισμό στη Λετονία
20:10 | 20.08.2025
4-12 με τον Μήτογλου στον αιφνιδιασμό
20:08 | 20.08.2025
4-10 με τρίποντο του Παπανικολάου!
20:07 | 20.08.2025
Δεύτερη τάπα από τον Αντετοκούνμπο!
20:06 | 20.08.2025
4-7 με τον Αντετοκούνμπο να ξεκινάει «καυτός» του παιχνίδι!
20:06 | 20.08.2025
4-5 με καλάθι και φάουλ του Αντετοκούνμπο που ευστόχησε και στη βολή!
20:05 | 20.08.2025
4-2 με τον Λομάζ οι Λετονοί
20:04 | 20.08.2025
2-2 με 2/2 βολές του Αντετοκούνμπο!
20:03 | 20.08.2025
2-0 για τη Λετονία
20:03 | 20.08.2025
Φοβερή τάπα του Αντετοκούνμπο στην πρώτη φάση του αγώνα!
20:02 | 20.08.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:00 | 20.08.2025
Μέγερις, Πορζίνγκις, Μπέρτανς, Λόμαζ και Ζάγκαρς στην 5άδα των Λετονών
19:56 | 20.08.2025
Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γ. Αντετοκούνμπο στην 5άδα της Εθνικής Ελλάδας!
19:56 | 20.08.2025
Σε λίγα λεπτά το τζάμπολ του αγώνα
19:52 | 20.08.2025
Ώρα για τους εθνικούς ύμνους στο ΟΑΚΑ!
19:52 | 20.08.2025
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ
19:50 | 20.08.2025
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Πουρσανίδης, Τζιοπάνος και Χριστινάκης
19:49 | 20.08.2025
19:49 | 20.08.2025
19:48 | 20.08.2025
19:45 | 20.08.2025
Η 14άδα της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Λετονία
Στο φιλικό με τη Λετονία, η Εθνική Ελλάδας έχει εκτός τους Τολιόπουλο και Κώστα Αντετοκούνμπο, με διαθέσιμους τους: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου.
19:44 | 20.08.2025
Πρώτη συμμετοχή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!
Αυτό θα είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι για την Εθνική Ελλάδας με διαθέσιμο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος και αναμένεται να ηγηθεί της ομάδας του Σπανούλη στο Eurobasket 2025.
19:43 | 20.08.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας στο τουρνουά "Ακρόπολις" κόντρα στη Λετονία.