Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Λετονία – Ελλάδα live το φιλικό παιχνίδι στο τουρνουά «Ακρόπολις»

Σημαντικό φιλικό παιχνίδι για την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας στο ΟΑΚΑ
Αντετοκούνμπο και Παπανικολάου κόντρα στη Λετονία (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Φιλικός Αγώνας
Τουρνουά «Ακρόπολις»
Αντετοκούνμπο και Παπανικολάου κόντρα στη Λετονία (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ώρα Γιάννη Αντετοκούνμπο για την Εθνική Ελλάδας! Ο σούπερ σταρ του NBA συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος σε φιλικό παιχνίδι της “γαλανόλευκης”, αντιμετωπίζοντας τη Λετονία στο τουρνουά “Ακρόπολις”, λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξη του Eurobasket.

20:17 | 20.08.2025
11-21 μειώνουν κι άλλο οι Λετονοί
20:16 | 20.08.2025
9-21 με τον Παπανικολάου στον αιφνιδιασμό
20:16 | 20.08.2025
9-19 «απάντησε» αμέσως ο Σλούκας
20:16 | 20.08.2025
9-16 με το πρώτο τρίποντο των Λετονών
20:15 | 20.08.2025
6-16 μειώνουν με τον Σμιτς οι Λετονοί
20:14 | 20.08.2025
Στον πάγκο μέσα σε αποθέωση ο Αντετοκούνμπο
20:14 | 20.08.2025
4-16 με τρίποντο του Μήτογλου
20:13 | 20.08.2025
4-13 με 1/2 βολές του Αντετοκούνμπο, που έχει ήδη 8 πόντους!
20:13 | 20.08.2025

Ιδιαίτερα άστοχη η Λετονία στο ξεκίνημα του αγώνα

20:12 | 20.08.2025

Ο Ζάγκαρς τραυματίστηκε για τη Λετονία, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό

20:11 | 20.08.2025
20:11 | 20.08.2025
20:10 | 20.08.2025

Μικρή διακοπή για έναν τραυματισμό στη Λετονία

20:10 | 20.08.2025
4-12 με τον Μήτογλου στον αιφνιδιασμό
20:08 | 20.08.2025
4-10 με τρίποντο του Παπανικολάου!
20:07 | 20.08.2025
Δεύτερη τάπα από τον Αντετοκούνμπο!
20:06 | 20.08.2025
4-7 με τον Αντετοκούνμπο να ξεκινάει «καυτός» του παιχνίδι!
20:06 | 20.08.2025
4-5 με καλάθι και φάουλ του Αντετοκούνμπο που ευστόχησε και στη βολή!
20:05 | 20.08.2025
4-2 με τον Λομάζ οι Λετονοί
20:04 | 20.08.2025
2-2 με 2/2 βολές του Αντετοκούνμπο!
20:03 | 20.08.2025
2-0 για τη Λετονία
20:03 | 20.08.2025
Φοβερή τάπα του Αντετοκούνμπο στην πρώτη φάση του αγώνα!
20:02 | 20.08.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:00 | 20.08.2025
Μέγερις, Πορζίνγκις, Μπέρτανς, Λόμαζ και Ζάγκαρς στην 5άδα των Λετονών
19:56 | 20.08.2025
Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γ. Αντετοκούνμπο στην 5άδα της Εθνικής Ελλάδας!
19:56 | 20.08.2025

Σε λίγα λεπτά το τζάμπολ του αγώνα

19:52 | 20.08.2025
Ώρα για τους εθνικούς ύμνους στο ΟΑΚΑ!
19:52 | 20.08.2025

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ

19:50 | 20.08.2025
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Πουρσανίδης, Τζιοπάνος και Χριστινάκης
19:49 | 20.08.2025
19:49 | 20.08.2025
19:48 | 20.08.2025
19:45 | 20.08.2025
Η 14άδα της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Λετονία

Στο φιλικό με τη Λετονία, η Εθνική Ελλάδας έχει εκτός τους Τολιόπουλο και Κώστα Αντετοκούνμπο, με διαθέσιμους τους: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου.

19:44 | 20.08.2025
Πρώτη συμμετοχή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Αυτό θα είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι για την Εθνική Ελλάδας με διαθέσιμο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος και αναμένεται να ηγηθεί της ομάδας του Σπανούλη στο Eurobasket 2025.

19:43 | 20.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας στο τουρνουά "Ακρόπολις" κόντρα στη Λετονία.

19:42 | 20.08.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo