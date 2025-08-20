Λετονία – Ελλάδα: Χωρίς Κώστα Αντετοκούνμπο και Βασίλη Τολιόπουλο η Εθνική μπάσκετ

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (20/08/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) τη Λετονία στο πρώτο φιλικό παιχνίδι για το “τουρνουά Ακρόπολις”, με τον Βασίλη Σπανούλη να μην έχει στη διάθεσή του, τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Βασίλη Τολιόπουλο.

Στο πρώτο φετινό φιλικό παιχνίδι που αναμένεται να αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας, ο αδερφός του Κώστας Αντετοκούνμπο θα είναι εκτός 14άδας, όπως και ο Βασίλης Τολιόπουλος, που δεν έχει επανέλθει ακόμη πλήρως από τραυματισμό.

Η 14άδα της Ελλάδας κόντρα στη Λετονία: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου.