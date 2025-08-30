Λετονία – Σερβία 80-84: Τρομερός Γιόκιτς «λύγισε» τους Λετονούς, για το 3/3 της Σερβίας στο Eurobasket

Η Σερβία έπαιξε με τη… φωτιά κόντρα στη Λετονία, αλλά με τον Νίκολα Γιόκιτς να είναι ασταμάτητος σε όλο το παιχνίδι, έφθασε τελικά στη νίκη με 84-80 και έκανε το 3/3 στο Eurobasket.

Ο Νίκολα Γιόκιτς τελείωσε το ματς με νέο double double, έχοντας 39 πόντους και 10 ριμπάουντ, για να οδηγήσει έτσι σχεδόν μόνος του, τους Σέρβους στην επικράτηση επί των Λετονών, αλλά και στην πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurobasket.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Λετονοί από την άλλη πλευρά, είχαν ξανά χαμηλά τον Πορζίνγκις, με 14 πόντους και 0/4 τρίποντα, με αποτέλεσμα να χάσουν μεγάλη ευκαιρία για μία έκπληξη μεγατόνων, “πέφτοντας” στο 1-2 στην κατάταξη του ομίλου.

Τα δεκάλεπτο: 18-22, 38-42, 56-67, 80-84

Τα στατιστικά των παικτών

Λετονία (Μπάνκι): Μέγερις 3 (1), Πορζίνγκις 14 (3/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 8/8 βολές, 6 ριμπάουντ), Ντέιβις Μπέρτανς 16 (1/3 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Νταϊρίς Μπέρτανς, Σμιτς 10 (2/3 τρίποντα), Κάβαρς, Λόμαζ 13 (4/7 δίποντα, 4 ριμπαόυντ, 4 ασίστ), Γκραζούλις, Κούρουτς 10 (2/6 τρίποντα), Ζάγκαρς 9 (2/5 τρίποντα, 6 ασίστ), Ζόρικς 5 (1)

Σερβία (Πέσιτς): Πετρούσεβ 12 (3/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Γιόβιτς 1, Μαρίνκοβιτς, Βούκτσεβιτς 5 (1/3 τρίποντα), Ντόμπριτς 6 (2/2 τρίποντα), Γιόκιτς (14/22 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8/8 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα, 42 στην αξιολόγηση), Μίτσιτς, Γκούντουριτς 11 (2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Στέφαν Γιόβιτς 2 (7 ασίστ), Αβράμοβιτς 8 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μιλουτίνοβ (2 ριμπάουντ)