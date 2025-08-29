Λέτσε – Μίλαν 0-2: Πρώτη νίκη για τους «ροσονέρι» στη φετινή Serie A

Μετά την ήττα σοκ από την Κρεμονέζε στην πρεμιέρα της Serie A, η Μίλαν έβγαλε αντίδραση στην έδρα της Λέτσε και έφθασε στην πρώτη φετινή της νίκη, επικρατώντας με 2-0.

Παρότι της ακυρώθηκαν δύο γκολ με Γκαμπία και Χιμένες μέσω VAR, η Μίλαν κατάφερε τελικά να ανοίξει το σκορ με κεφαλιά του Λόφτους – Τσικ από ασίστ του Μόντριτς στο 66ο λεπτό του αγώνα και “σφράγισε” τη νίκη επί της Λέτσε, με τον Πούλισικ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 86′, με εξαιρετικό πλασέ.

Οι “ροσονέρι” πήραν έτσι τους πρώτους τους βαθμούς στη σεζόν και έδειξαν να… συνέρχονται άμεσα από τη “σφαλιάρα” στην έδρα τους, στην πρώτη αγωνιστική της ιταλικής Serie A. Η Λέτσε από την άλλη πλευρά, γνώρισε την πρώτη της ήττα, μετά την ισοπαλία με την Τζένοα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Ιταλίας.