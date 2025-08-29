Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Λέτσε – Μίλαν 0-2: Πρώτη νίκη για τους «ροσονέρι» στη φετινή Serie A

«Σεφτέ» έκανε η Μίλαν στην Ιταλία, με το διπλό στην έδρα της Λέτσε
Ο Λόφτους - Τσικ πανηγυρίζει μετά το γκολ του κόντρα στη Λέτσε
Ο Λόφτους - Τσικ πανηγυρίζει μετά το γκολ του κόντρα στη Λέτσε / REUTERS/Daniele Mascolo

Μετά την ήττα σοκ από την Κρεμονέζε στην πρεμιέρα της Serie A, η Μίλαν έβγαλε αντίδραση στην έδρα της Λέτσε και έφθασε στην πρώτη φετινή της νίκη, επικρατώντας με 2-0.

Παρότι της ακυρώθηκαν δύο γκολ με Γκαμπία και Χιμένες μέσω VAR, η Μίλαν κατάφερε τελικά να ανοίξει το σκορ με κεφαλιά του Λόφτους – Τσικ από ασίστ του Μόντριτς στο 66ο λεπτό του αγώνα και “σφράγισε” τη νίκη επί της Λέτσε, με τον Πούλισικ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 86′, με εξαιρετικό πλασέ.

Οι “ροσονέρι” πήραν έτσι τους πρώτους τους βαθμούς στη σεζόν και έδειξαν να… συνέρχονται άμεσα από τη “σφαλιάρα” στην έδρα τους, στην πρώτη αγωνιστική της ιταλικής Serie A. Η Λέτσε από την άλλη πλευρά, γνώρισε την πρώτη της ήττα, μετά την ισοπαλία με την Τζένοα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Ιταλίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo