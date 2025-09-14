Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Λεβαδειακός – ΑΕΚ: Sold out το ματς για την 3η αγωνιστική της Super League

"Εξαφανίστηκαν" τα εισιτήρια της αναμέτρησης
Οπαδοί της ΑΕΚ στην έδρα του Λεβαδειακού (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οπαδοί της ΑΕΚ στην έδρα του Λεβαδειακού (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Το πρώτο εκτός έδρας ματς της ΑΕΚ στη φετινή Super League έφερε… sold out. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία (14.09.2025, 20:00, Newsit.gr), σε ένα κατάμεστο γήπεδο.

Το «Λάμπρος Κατσώνης» αναμένεται να είναι κατάμεστο για το Λεβαδειακός – ΑΕΚ, με τους οπαδούς της Ένωσης να δίνουν δυναμικό παρών, καθώς η αυξημένη ζήτηση ανάγκασε τη διοίκηση των Βοιωτών να ανοίξουν κι άλλη θύρα, το Σάββατο (13.09.2025). Ωστόσο, όλα τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Μάλιστα, από την ΑΕΚ ζητούν από τους φίλους των «κιτρινόμαυρων» να είναι προσεκτικοί και να προστατεύσουν την ομάδα από το ενδεχόμενο τιμωρίας. Παράλληλα, ζητούν από τους οπαδούς της ομάδας, που δεν έχουν εισιτήριο, να μη κατευθυνθούν προς την Βοιωτία, μιας και δεν υπάρχει ελπίδα να βρουν “μαγικό χαρτάκι”.

Αθλητικά
