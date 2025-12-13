Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet 3-0: Ασταμάτητο το «τρένο» των Βοιωτών, πήρε μία ακόμη νίκη με «τριάρα» στη Super League

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την εικόνα του στη φετινή Super League και “διέλυσε” με 3-0 την ΑΕΛ Novibet για τη 14η αγωνιστική, συνεχίζοντας την ξέφρενη πορεία του στη βαθμολογία.

Έχοντας “κυριαρχήσει” στο ματς από τα πρώτα λεπτά, ο Λεβαδειακός επιβεβαίωσε ότι έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, βρίσκοντας τρία γκολ και ένα -χαμένο- πέναλτι για να “σαρώσει” και την ΑΕΛ Novibet και να πανηγυρίσει την 7η νίκη του σε 14 παιχνίδια στη Super League.

Ο Κωστή με ένα φοβερό σουτ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Παπαδόπουλου στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης, για να ακολουθήσει… καταιγίδα στο δεύτερο μέρος, με τους Λαγιούς και Όζμπολτ να δίνουν θριαμβευτικό τόνο στην επικράτηση της ομάδας τους.

Ο Λεβαδειακός έχασε στη συνέχεια και πέναλτι με τον Παλάσιος, ο οποίος είχε και μία τεράστια χαμένη ευκαιρία στις καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα το σκορ να παραμείνει στο 3-0, αλλά να μην αλλάζει τίποτα, στη νέα εκπληκτική εμφάνιση της ομάδας της Βοιωτίας.

Οι συνθέσεις στο Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος (87′ Φίλων), Τσοκάι, Μπάλτζι (81′ Γκούμας), Κωστή (87′ Κάτρης), Παλάσιος, Λαγιούς (67′ Συμελίδης), Όζμπολτ (67′ Πεντρόζο).

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης (72′ Κοσονού), Παντελάκης, Ηλιάδης, Στάικος (60′ Σουρλής), Ατανάσοφ (81′ Φαϊζάλ), Πέρεζ (46′ Αντράντα), Τούπτα (60′ Σαγάλ), Μούργος, Πασάς.