Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες και αφεντικό στα πλέι οφ 5-8

Ο Λεβαδειακός γεύτηκε τη χαρά της νίκης για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο, με τους Βοιωτούς να επικρατούν εντός έδρας του Ατρομήτου με 1-0 και να μπαίνουν από θέση ισχύος στα πλέι οφ 5-8.

Ο Λεβαδειακός πήρε την πρώτη του νίκη μετά την 1η Φλεβάρη και θα ξεκινήσει τα πλέι οφ στο +5 από τον ΟΦΗ και στο +6 από τον Άρη.

Από την πλευρά του, ο Ατρόμητος είδε τον Βόλο να κερδίζει τον ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα οι Περιστεριώτες να βρεθούν τελικά στα πλέι άουτ.

Το νικητήριο γκολ για τους Βοιωτούς πέτυχε ο Όζμπολτ στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Ατρόμητος είχε τις πρώτες μεγάλες στιγμές στο 6ο και 14ο λεπτό με τον Μπακού, αλλά ο Λοντίγκιν και η άμυνα του Λεβαδειακού κράτησαν το 0-0 μέχρι το 64’. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Περιστεριώτες απείλησαν ξανά, με τον Τσούμπερ να βρίσκει το δοκάρι στο 76ο λεπτό και τον Λοντίγκιν να αποκρούει τον Πνευμονίδης.

Με τη νίκη αυτή, ο Λεβαδειακός μπαίνει στα playoffs 5-8 ως πρώτος στο +5 από τον ΟΦΗ, ενώ ο Ατρόμητος χάνει την ευκαιρία να μπει στην πρώτη οκτάδα μετά τη νίκη του Βόλου επί του ΠΑΟΚ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Τσοκάι, Κωστή (73΄ Τζάλοου), Λαγιούς (73΄ Βέρμπιτς), Συμελίδης (62΄ Μπάλτζι), Παλάσιος (74΄ Τσιβελεκίδης), Όζμπολτ (84΄ (Πεντρόσο).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ουρονεν (86΄ Τζοβάρας), Ουκάκι (69΄ Πνευμονίδης), Καραμάνης (80΄ Φανβέρ), Γιουμπιτάνα (69΄ Τσινγκάρας), Μίχορλ, Μπακού (69΄ Τσαντίλας), Τσούμπερ.