Λεβαδειακός – Κηφισιά και Νιούκαστλ – Λίβερπουλ στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση Λεβαδειακός – Κηφισιά για τη Super League, αλλά και ο αγώνας Νιούκαστλ – Λίβερπουλ για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (25/8/2025).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα υπάρχει ακόμα το Ίντερ – Τορίνο, αλλά και η μάχη της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα με τη Ράγιο Βαγεκάνο για το ισπανικό πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους φίλους του τένις, το Eurosport μεταδίδει τους κορυφαίους αγώνες του US Open.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

13:00 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ουκρανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00 Eurosport 2 US Open Τένις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19:00 Eurosport 1 US Open Τένις

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Ελλάς Βερόνα Serie A

19:30 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Κηφισιά Super League

20:30 Novasports Start Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ – Ρασίνγκ Σανταντέρ Ποδόσφαιρο

20:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Τορίνο Serie A

22:00 Novasports Prime Νιούκαστλ – Λίβερπουλ Premier League

22:30 Novasports 2HD Σεβίλλη – Χετάφε La Liga