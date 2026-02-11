Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: O Λαμπρόπουλος έστειλε τους Κρητικούς στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για 4η φορά στην ιστορία τους -και για δεύτερη σερί χρονιά- πανηγυρίζει ο ΟΦΗ. Ο Λεβαδειακός δεν μπόρεσε να “λυγίσει” την ομάδα του Χρήστου Κόντη, που αγωνίστηκε από το 33′ με παίκτη λιγότερο, μετά την αποβολή του Σαλσέδο. Το γκολ του Λαμπρόπουλου στο 45′ -σε συνδυασμό με το 1-1 του Παγκρητίου- έδωσε το “εισιτήριο” στους φιλοξενούμενους.

Ο ΟΦΗ ήταν η ομάδα που “πάτησε” καλά με την έναρξη του ματς, πιέζοντας ψηλά τον Λεβαδειακό, που δυσκολεύτηκε να κυκλοφορήσει την μπάλα. Για ένα ακόμα ματς, ο Νους ήταν ο κινητήριος μοχλός των Κρητικών, με τους γηπεδούχους να ψάχνουν αντεπιθέσεις και μακρινές μεταβιβάσεις.

Στο 14′ είχαμε μια φάση που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση. Σε ταχύτατη αντεπίθεση των γηπεδούχων, ο Παλάσιος φάνηκε να ανατρέπεται εκτός μεγάλης περιοχής από τον Αθανασίου, με τον διαιτητή Παπαπέτρου να αποβάλει τον παίκτη του ΟΦΗ με κόκκινη κάρτα. Το VAR κάλεσε τον Έλληνα ρέφερι να τσεκάρει τη φάση και μετά από έλεγχο, είχαμε αλλαγή της απόφασης και ακύρωση της κόκκινης κάρτας!

Οι δυο ομάδες συνέχισαν να έχουν πρόβλημα στη δημιουργία φάσεων, με τον Λεβαδειακό να έχει ανεβάσει… στροφές. Η πίεση του ΟΦΗ στο χώρο του κέντρου έφερε τελικά την αποβολή του Σαλσέδο, ο οποίος στο 33′ δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε τους φιλοξενούμενους με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο του ημιτελικού.

Έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα, ο Λεβαδειακός πίεσε για να ανοίξει το σκορ και “άγγιξε” το 1-0 στο 41′. Από εκτέλεση κόρνερ, ο Οζμπολτ έπιασε τη γυριστή κεφαλιά, αλλά ο Μπόρχα Γκονζάλεθ έδιωξε την μπάλα πάνω στην γραμμή!

Το πρώτο ημίχρονο είχε ένα εκπληκτικό φινάλε. Στο 45′ ο Γκονζάλες εκτέλεσε ένα φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο Λαμπρόπουλος ανενόχλητος πήρε την κεφαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής, έπιασε τρομερή κεφαλιά και νίκησε τον Λοντίγκιν για το 0-1. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Λεβαδειακός λίγο έλειψε να ισοφαρίσει, με το διαγώνιο σουτ του Παλάσιος να στέλνει την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Χριστογεώργου.

Οι δυο ομάδες προχώρησαν σε αλλαγές με την έναρξη της επανάληψης, με τον Λεβαδειακό να χάνει μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 47′. Ο Μάγκνουσον έβγαλε τη μακρινή μπαλιά, ο Παλάσιος προσπάθησε να κάνει την πάσα με τη μια, η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο, έμεινε μπροστά στον Αργεντινό που έπιασε το σουτ και την έστειλε να περάσει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χριστογεώργου.

Ο Λεβαδειακός είχε το… πάνω χέρι και στο 60′ έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 1-1. Ο Πεντρόσο βγήκε τετ-α-τετ με τον Χριστογεώργο που τον νίκησε με σωτήρια επέμβαση. Ακολούθως ο Κωστή προσπάθησε να εκτελέσει, αλλά και πάλι επενέβη ο πορτιέρε του ΟΦΗ.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε να πιέζει, για να φτάσει σε σκορ παράτασης, αλλά ο ΟΦΗ άντεξε μέχρι τέλους, πήρε τη νίκη και την πρόκριση -για δεύτερη σερί χρονιά- στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Δημητριάδης

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Κουμπαράκης