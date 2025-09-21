Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0: «Τεσσάρα» κόντρα στους 9 παίκτες των Κρητικών από τους Βοιωτούς

Ο Λεβαδειακός είχε εύκολο έργο στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της Super League, αφού προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό του αγώνα και στη συνέχεια οι Κρητικοί έμειναν με δύο παίκτες λιγότερους, για να έρθει το τελικό 4-0 στη Λιβαδειά.

Με τον Λάγιους να αιφνιδιάζει την άμυνα του ΟΦΗ αμέσως μετά τη σέντρα του αγώνα και τον Χριστογεώργο να κάνει τραγικό λάθος στο 26′ του αγώνα, ο Λεβαδειακός δεν είχε κανένα πρόβλημα να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη του σε τέσσερα παιχνίδια της Super League, αφήνοντας πίσω του τους Κρητικούς στους 3 βαθμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ αποβλήθηκε για χέρι εκτός περιοχής και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο, για να γίνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους με μία νέα κόκκινη κάρτα στον Νους, με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Κάπως έτσι, ο Λεβαδειακός έκανε “πάρτι” στη συνέχεια και “σάρωσε” τον αντίπαλό του με… καρέ.

Ο Όζμπολτ στο 69′, ο Πεντρόσο στο 79′ και ο Μανθάτης στο 83′, βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα των Κρητικών και χάρισαν μία επιβλητική νίκη στην ομάδα τους, η οποία και έχει ανέβει πλέον αρκετά στη βαθμολογία της Super League, “μετρώντας” δύο νίκες και μία ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της σεζόν στο πρωτάθλημα.