Λεβαδειακός – ΟΦΗ: Μόλις 150 εισιτήρια δίνουν οι Βοιωτοί στους Κρητικούς για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

ΟΦΗ και Λεβαδειακός έμειναν στο 1-1 στο Παγκρήτιο την Τετάρτη (04.02.2026), στον πρώτο τους αγώνα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την πρόκριση στον τελικό να κρίνεται στη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας (11.02.2026) που θα γίνει στο “Λάμπρος Κατσώνης”.

Θέλοντας να έχει μαζί του τη μεγαλύτερη στήριξη οπαδών που θα μπορούσε, ο ΟΦΗ ζήτησε τη μέγιστη χωρητικότητα των Θυρών 4 & 5, για να πάρει την αρνητική απάντηση του Λεβαδειακού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΦΗ, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης των μέτρων ασφαλείας του ημιτελικού αγώνα κυπέλλου Ελλάδας Betsson που έγινε την Πέμπτη (05.02.2025) οι Βοιωτοί διαθέτουν στους φιλοξενούμενους μόλις 150 εισιτήρια, παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες εξέδρες έχουν χωρητικότητα 1.350 θέσεων.