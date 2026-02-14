Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0 Τελικό: «Κόλλησαν» στη Λιβαδειά οι Πειραιώτες

21:08 14.02.26

"Τους δίνω πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα τους, αλλά από την άλλη ακόμα πιστεύω πως το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα ήταν άδικο", εξήγησε ο προπονητής της ΑΕΚ