Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0 Τελικό: «Κόλλησαν» στη Λιβαδειά οι Πειραιώτες

Ο Λεβαδειακός έβαλε... μπλόκο στον Ολυμπιακό και του «έκοψε» δύο βαθμούς
Ο Ροντινέι κόντρα στον Λεβαδειακό
Super League
21η αγωνιστική
Τελικό σκορ
Ο Ροντινέι κόντρα στον Λεβαδειακό / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 στην έδρα του Λεβαδειακού σε ένα ντέρμπι πρώτης 4άδας στη φετινή Super League, με τους Πειραιώτες να μη βρίσκουν ένα γκολ, ούτε μετά την αποβολή του Όζμπολτ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

21:30 | 14.02.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
21:29 | 14.02.2026

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ, ούτε όταν ο Λεβαδειακός έμεινε με παίκτη λιγότερο, με αποτέλεσμα την τρίτη διαδοχική απώλεια βαθμών στη Super League, με το τελικό 0-0 στη Λιβαδειά.

21:25 | 14.02.2026
Τέλος στο ματς!
21:22 | 14.02.2026
90+3'
Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Νασιμέντο πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά ο Λοντίγκιν μπλόκαρε την μπάλα

21:21 | 14.02.2026

8 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς!

21:17 | 14.02.2026
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ελ Κααμπί δοκίμασε το... γνωστό δύσκολο "ψαλιδάκι" του, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

21:15 | 14.02.2026
87'

Από σέντρα του Γιαζίτσι, ο Ελ Κααμπί πήρε μαρκαρισμένος την κεφαλιά και δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα προς την εστία

21:11 | 14.02.2026
80'

Πιέζει για ένα γκολ ο Ολυμπιακός και έχει κλείσει τον Λεβαδειακό στα καρέ του

21:05 | 14.02.2026
74'
Δοκάρι για τον Ολυμπιακό!

Καλό σουτ του Αντρέ Λουίζ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να σταματάει στο κάθετο δοκάρι της εστίας του Λεβαδειακού

21:03 | 14.02.2026

Ο Παλάσιος είχε κάνει φάουλ για να βγει ο Λεβαδειακός στην αντεπίθεση και έτσι το γκολ του ακυρώθηκε

21:02 | 14.02.2026
Δεν μετράει το γκολ!
21:01 | 14.02.2026
Στο VAR ο διαιτητής για φάουλ στην αρχή της φάσης!
21:00 | 14.02.2026
70'

Στην αντεπίθεση ο Λεβαδειακός, με τον Κωστή να κάνει το γύρισμα από δεξιά και τον Παλάσιος να πλασάρει σε κενή εστία στο δεύτερο δοκάρι

20:58 | 14.02.2026
Γκολ για τον Λεβαδειακό!
20:56 | 14.02.2026
68'
Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, με τον Λοντίγκιν να αποκρούει με τις γροθιές

20:55 | 14.02.2026
66'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βήχου, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει εύκολα την μπάλα

20:52 | 14.02.2026

Συνεχίζει κανονικά ο Παλάσιος

20:49 | 14.02.2026

Μικρή διακοπή στο ματς γιατί έχει τραυματιστεί ο Παλάσιος του Λεβαδειακού

20:49 | 14.02.2026
57'
Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Καλό σουτ του Έσε, δίπλα από το δοκάρι του Λοντίγκιν

20:44 | 14.02.2026
54'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Τσικίνιο πλάσαρε από κοντά στην περιοχή, αλλά ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού απέκρουσε

20:38 | 14.02.2026
50'
Μεγάλη απόκρουση του Τζολάκη, αλλά υπήρχε τελικά οφσάιντ στη φάση!
20:21 | 14.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:20 | 14.02.2026

Ο Ολυμπιακός δυτσκολεύτηκε αρκετά να βρει ευκαιρίες για γκολ κόντρα στον Λεβαδειακό, αλλά η αποβολή του Όζμπολτ στο φινάλε του ημιχρόνου, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ενόψει της συνέχειας.

20:20 | 14.02.2026
Ημίχρονο στη Λιβαδειά!
20:19 | 14.02.2026

Ένα λεπτό ο χρόνος των καθυστερήσεων

20:15 | 14.02.2026
45'

Κίτρινη κάρτα και στον Ροντινέι του Ολυμπιακού

20:14 | 14.02.2026
41'

Ο Όζμπολτ πήρε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία και στη συνέχεια έκανε τάκλιν μπροστά στον Τζολάκη, για να δεχθεί και δεύτερη κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τον αγώνα

20:12 | 14.02.2026
Κόκκινη κάρτα για τον Λεβαδειακό!

Δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ένα λεπτό πήρε ο Όζμπολτ

20:11 | 14.02.2026
39'

Από σέντρα του Μαρτίνς, ο Λουίζ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά αστόχησε

20:04 | 14.02.2026
37'

Πιέζει ο Ολυμπιακός στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν έχει καταφέρει να βγάλει φάσεις για γκολ

20:03 | 14.02.2026
31'

Καλό σουτ του Ελ Κααμπί, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ, από το οποίο ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

19:52 | 14.02.2026

Έχει πέσει πια ο ρυθμός του αγώνα

19:52 | 14.02.2026
20'

Συνεχόμενα σουτ από τους παίκτες του Ολυμπιακού, σταμάτησαν πάνω στα σώματα των αμυντικών

19:51 | 14.02.2026
17'

Πρώτη κίτρινη κάρτα στο ματς, για τον Λαμαράνα του Λεβαδειακού

19:38 | 14.02.2026

Χωρίς φάση το πρώτο τέταρτο του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως ευκαιρία για γκολ

19:34 | 14.02.2026

Καλός ρυθμός στο ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα καλό σουτ στα σώματα

19:33 | 14.02.2026
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
19:32 | 14.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ËÅÂÁÄÅÉÁÊÏÓ - ÏÓÖÐ (ÐÁÍÏÓ ÐÑÁÃÉÁÍÍÇÓ / EUROKINISSI)
19:32 | 14.02.2026
Ξεκίνησε το ματς!
19:32 | 14.02.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι

19:30 | 14.02.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπότης, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κλέιτον, Κοστίνια, Γιαζίτσι

Λεβαδειακός: Άνακερ, Σουρδής, Αμπού Χάνα, Νίκας, Μανθάτης, Πεντρόσο, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος, Γκούμας 

19:28 | 14.02.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί. 

19:27 | 14.02.2026
Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού

Λοντίγκιν, Βήχος, Κορνέζος, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λαμαράνα, Τσόκαϊ, Βέρμπιτς, Παλάσιος, Κωστή, Όζμπολτ.

19:23 | 14.02.2026

Οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττα στη Super League, αφού ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 1-0 από τον Παναθηναϊκό και ο Λεβαδειακός με 3-2 από τον ΟΦΗ

19:22 | 14.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Λεβαδειακός για την 21η αγωνιστική της Super League

19:21 | 14.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
