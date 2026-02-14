Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0 Τελικό: «Κόλλησαν» στη Λιβαδειά οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 στην έδρα του Λεβαδειακού σε ένα ντέρμπι πρώτης 4άδας στη φετινή Super League, με τους Πειραιώτες να μη βρίσκουν ένα γκολ, ούτε μετά την αποβολή του Όζμπολτ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ, ούτε όταν ο Λεβαδειακός έμεινε με παίκτη λιγότερο, με αποτέλεσμα την τρίτη διαδοχική απώλεια βαθμών στη Super League, με το τελικό 0-0 στη Λιβαδειά.
Ο Νασιμέντο πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά ο Λοντίγκιν μπλόκαρε την μπάλα
8 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς!
Ο Ελ Κααμπί δοκίμασε το... γνωστό δύσκολο "ψαλιδάκι" του, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Από σέντρα του Γιαζίτσι, ο Ελ Κααμπί πήρε μαρκαρισμένος την κεφαλιά και δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα προς την εστία
Πιέζει για ένα γκολ ο Ολυμπιακός και έχει κλείσει τον Λεβαδειακό στα καρέ του
Καλό σουτ του Αντρέ Λουίζ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να σταματάει στο κάθετο δοκάρι της εστίας του Λεβαδειακού
Ο Παλάσιος είχε κάνει φάουλ για να βγει ο Λεβαδειακός στην αντεπίθεση και έτσι το γκολ του ακυρώθηκε
Στην αντεπίθεση ο Λεβαδειακός, με τον Κωστή να κάνει το γύρισμα από δεξιά και τον Παλάσιος να πλασάρει σε κενή εστία στο δεύτερο δοκάρι
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, με τον Λοντίγκιν να αποκρούει με τις γροθιές
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βήχου, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει εύκολα την μπάλα
Συνεχίζει κανονικά ο Παλάσιος
Μικρή διακοπή στο ματς γιατί έχει τραυματιστεί ο Παλάσιος του Λεβαδειακού
Καλό σουτ του Έσε, δίπλα από το δοκάρι του Λοντίγκιν
Ο Τσικίνιο πλάσαρε από κοντά στην περιοχή, αλλά ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού απέκρουσε
Ο Ολυμπιακός δυτσκολεύτηκε αρκετά να βρει ευκαιρίες για γκολ κόντρα στον Λεβαδειακό, αλλά η αποβολή του Όζμπολτ στο φινάλε του ημιχρόνου, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ενόψει της συνέχειας.
Ένα λεπτό ο χρόνος των καθυστερήσεων
Κίτρινη κάρτα και στον Ροντινέι του Ολυμπιακού
Ο Όζμπολτ πήρε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία και στη συνέχεια έκανε τάκλιν μπροστά στον Τζολάκη, για να δεχθεί και δεύτερη κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τον αγώνα
Δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ένα λεπτό πήρε ο Όζμπολτ
Από σέντρα του Μαρτίνς, ο Λουίζ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά αστόχησε
Πιέζει ο Ολυμπιακός στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν έχει καταφέρει να βγάλει φάσεις για γκολ
Καλό σουτ του Ελ Κααμπί, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ, από το οποίο ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Έχει πέσει πια ο ρυθμός του αγώνα
Συνεχόμενα σουτ από τους παίκτες του Ολυμπιακού, σταμάτησαν πάνω στα σώματα των αμυντικών
Πρώτη κίτρινη κάρτα στο ματς, για τον Λαμαράνα του Λεβαδειακού
Χωρίς φάση το πρώτο τέταρτο του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως ευκαιρία για γκολ
Καλός ρυθμός στο ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα καλό σουτ στα σώματα
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι
Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπότης, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κλέιτον, Κοστίνια, Γιαζίτσι
Λεβαδειακός: Άνακερ, Σουρδής, Αμπού Χάνα, Νίκας, Μανθάτης, Πεντρόσο, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος, Γκούμας
Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.
Λοντίγκιν, Βήχος, Κορνέζος, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λαμαράνα, Τσόκαϊ, Βέρμπιτς, Παλάσιος, Κωστή, Όζμπολτ.
Οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττα στη Super League, αφού ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 1-0 από τον Παναθηναϊκό και ο Λεβαδειακός με 3-2 από τον ΟΦΗ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Λεβαδειακός για την 21η αγωνιστική της Super League
