Αθλητικά

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: Άνοιξαν άλλη μια θύρα οι γηπεδούχοι και κοκκινίζει η εξέδρα

Σημαντική παρουσία οπαδών θα έχει ο Ολυμπιακός σε ένα ακόμα εκτός έδρας ματς
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ούτε στη Βοιωτία θα… αισθάνεται μόνος! Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό (14.02.2026, 19:30, Newsit.gr, NovaSports Prime), για την 21η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει αρχικά 700 εισιτήρια για το ματς στην έδρα του Λεβαδειακού, ενώ την Παρασκευή (13.02.2026) έγινε γνωστό ότι άνοιξαν ακόμη δύο θύρες. Ανήμερα του αγώνα, οι “ερυθρόλευκοι” εξασφάλισαν ότι θα παραχωρηθεί ακόμη μία.

Συνεπώς, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα δει τον κόσμο της να δίνει δυναμικό “παρών” και στο γήπεδο του Λεβαδειακού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
139
98
90
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo