Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: Άνοιξαν άλλη μια θύρα οι γηπεδούχοι και κοκκινίζει η εξέδρα

Ούτε στη Βοιωτία θα… αισθάνεται μόνος! Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό (14.02.2026, 19:30, Newsit.gr, NovaSports Prime), για την 21η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει αρχικά 700 εισιτήρια για το ματς στην έδρα του Λεβαδειακού, ενώ την Παρασκευή (13.02.2026) έγινε γνωστό ότι άνοιξαν ακόμη δύο θύρες. Ανήμερα του αγώνα, οι “ερυθρόλευκοι” εξασφάλισαν ότι θα παραχωρηθεί ακόμη μία.

Συνεπώς, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα δει τον κόσμο της να δίνει δυναμικό “παρών” και στο γήπεδο του Λεβαδειακού.