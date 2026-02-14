Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: Επικίνδυνη ερυθρόλευκη έξοδος στη Βοιωτία για τη Super League

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς (19:30, Newsit.gr, NovaSports Prime), στο πιο “δυνατό” ματς από τα τρία του Σαββάτου (14.02.2026), για την 21η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από εντός έδρας ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (0-1) και πλέον βρίσκεται στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Οι “ερυθρόλευκοι” θέλουν το “διπλό”, προκειμένου να διατηρήσουν τουλάχιστον σταθερή την επαφή τους με την κορυφή, περιμένοντας να δούνε τι “δώρο” θα πάρουν από το αυριανό ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (15.02.2026, 19:30).

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την πρώτη αναμέτρηση στα playoffs του Champions League με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (18.02.2026, 22:00, Newsit.gr) . Το θετικό για τους Πειραιώτες ότι θα έχουν πολύ κόσμο μαζί τους στη Βοιωτία.

Στο άλλο… στρατόπεδο, ο Λεβαδειακός έχει κερδίσει τις εντυπώσεις τη φετινή σεζόν, έχοντας την καλύτερη επίθεση (49 γκολ) από τις ομάδες της Super League. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου θα προσπαθήσει να κάνει τη “ζημιά” στους Πειραιώτες, αλλά πηγαίνει στη σημερινή αναμέτρηση “πληγωμένη” ψυχολογικά, μετά τον αποκλεισμό της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Έχοντας μαζέψει 38 βαθμούς, ο Λεβαδειακός πλέον έχει ως στόχο να διατηρήσει το προβάδισμα που έχει έναντι του Παναθηναϊκού (32 βαθμοί και με ματς λιγότερο) για την 4η θέση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός αποστολής τους Ταρέμι και Ορτέγκα, ενώ ο Ποντένσε είναι τιμωρημένος(του επιβλήθηκε μία αγωνιστική από τη Λίγκα για την ομπρέλα στην Allwyn Arena). Αντιθέτως, ο Πιρόλα ξεπέρασε τον τραυματισμό του και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Στους γηπεδούχους, ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Μπάλτσι και στους τραυματίες Λιάγκα, Λαγιούς, Συμελίδη.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν – Τσάπρας, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Βήχος – Τσοκάι, Κωστή – Παλάσιος, Βέρμπιτς, Γκούμας – Όζμπολτ.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Καλογερόπουλος, Μπρούνο – Γκαρθία, Μουζακίτης – Λουίζ, Τσικίνιο, Ζέλσον – Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Κατσικογιάννης

VAR: Τζήλος

AVAR: Ματσούκας

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

17.00 Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (CS2 HD)

19.30 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (NS PRIME)

20.00 Βόλος – Άρης (CS1 HD)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

17.30 Κηφισιά – ΟΦΗ (CS1 HD)

19.30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (NS PRIME)

21.00 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet (CS1 HD)

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18.00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (NS PRIME)