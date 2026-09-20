Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε νίκη με ανατροπή και έκανε το 2-2 στο Ελλάδα – Σλοβακία για το Davis Cup

Είχε προηγηθεί η ήττα των αδελφών Τσιτσιπά στο διπλό
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε πίσω του το κακό πρώτο σετ κόντρα στον Άλεξ Μότσλαν, ανέβασε αισθητά την απόδοσή του κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή και τη νίκη με 2-1 σετ (2-6, 6-3, 6-4) στο ματς για το Davis Cup, μετά από μία ώρα και 57 λεπτά αγώνα

Έτσι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κράτησε «ζωντανή» την Ελλάδα στο tie με την Σλοβακία, για την άνοδο στα qualifiers του World Group του Davis Cup, ισοφαρίζοντας σε 2-2 τη σειρά.

Ακολουθεί ο “τελικός” ανάμεσα στον Στέφανο Σακελλαρίδη και τον Νόρμπερτ Γκόμπος, με τον νικητή να χαρίζει στην ομάδα του την άνοδο. Θυμίζουμε ότι -νωρίτερα- Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς ηττήθηκαν στο διπλό από τους Ποκόρνι και Κάρολ.

Το πρόγραμμα του tie:

Σάββατο 19/09

Άλεξ Μόλτσαν-Στέφανος Σακελλαρίδης 2-0 σετ

Νόρμπερτ Γκόμπος-Στέφανος Τσιτσιπάς 0-2 σετ

Κυριακή 20/09

Ποκόρνι/Κάρολ-Στ. Τσιτσιπάς/Π. Τσιτσιπάς 2-0 σετ

Άλεξ Μόλτσαν-Στέφανος Τσιτσιπάς 1-2 σετ

Νόρμπερτ Γκόμπος-Στέφανος Σακελλαρίδης

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
169
153
106
101
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo