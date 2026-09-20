Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε νίκη με ανατροπή και έκανε το 2-2 στο Ελλάδα – Σλοβακία για το Davis Cup

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε πίσω του το κακό πρώτο σετ κόντρα στον Άλεξ Μότσλαν, ανέβασε αισθητά την απόδοσή του κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή και τη νίκη με 2-1 σετ (2-6, 6-3, 6-4) στο ματς για το Davis Cup, μετά από μία ώρα και 57 λεπτά αγώνα

Έτσι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κράτησε «ζωντανή» την Ελλάδα στο tie με την Σλοβακία, για την άνοδο στα qualifiers του World Group του Davis Cup, ισοφαρίζοντας σε 2-2 τη σειρά.

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Ακολουθεί ο “τελικός” ανάμεσα στον Στέφανο Σακελλαρίδη και τον Νόρμπερτ Γκόμπος, με τον νικητή να χαρίζει στην ομάδα του την άνοδο. Θυμίζουμε ότι -νωρίτερα- Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς ηττήθηκαν στο διπλό από τους Ποκόρνι και Κάρολ.

Το πρόγραμμα του tie:

Σάββατο 19/09

Άλεξ Μόλτσαν-Στέφανος Σακελλαρίδης 2-0 σετ

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Νόρμπερτ Γκόμπος-Στέφανος Τσιτσιπάς 0-2 σετ

Κυριακή 20/09

Ποκόρνι/Κάρολ-Στ. Τσιτσιπάς/Π. Τσιτσιπάς 2-0 σετ

Άλεξ Μόλτσαν-Στέφανος Τσιτσιπάς 1-2 σετ

Νόρμπερτ Γκόμπος-Στέφανος Σακελλαρίδης