Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ άκουσαν τα παράπονα του κόσμου μετά το φινάλε στη Λιβαδειά

Ο Ολυμπιακός είχε νέα απώλεια βαθμών στην έδρα του Λεβαδειακού, αφού οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 για την 21η αγωνιστική της Super League, απογοητεύοντας τον κόσμο της ομάδας.

Πάνω από 2.500 χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού έδωσαν βροντερό “παρών” στη Λιβαδειά, αλλά η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν τους έδωσε την ευκαιρία να πανηγυρίσουν, με αποτέλεσμα να υπάρξει και… συγγνώμη στο φινάλε της αναμέτρησης.

Οι παίκτες των Πειραιωτών πήγαν στην κερκίδα των οπαδών με τη λήξη του αγώνα και απολογήθηκαν για το αρνητικό αποτέλεσμα, ακούγοντας στη συνέχεια τα παράπονα των οπαδών.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού ζήτησαν να αλλάξει άμεσα η εικόνα της ομάδας στην Ελλάδα, αλλά και να “παλέψουν” οι παίκτες για την πρόκριση επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Champions League.