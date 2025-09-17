Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Οι Βοιωτοί διέλυσαν τους Θεσσαλονικείς για το Κύπελλο Ελλάδας

Η “βόμβα” της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας σημειώθηκε στη Λιβαδειά. Ο Λεβαδειακός συνέτριψε τον ΠΑΟΚ με 4-1, με τον Δικέφαλο του Βορρά να πραγματοποιεί τραγικό ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε αγνώριστος, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να προχωράει σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα και να βλέπει την ομάδα να πραγματοποιεί με διαφορά τη χειρότερη φετινή εμφάνιση της απέναντι σ’ έναν Λεβαδειακό, ο οποίος έδειξε τα… δόντια του, πανηγύρισε μία ιστορική νίκη και έκανε σημαντικό βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου.

Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε μόλις στο 12′ με αυτογκόλ του Κεντζιόρα, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 30′ με πέναλτι του Τσάλοφ, ωστόσο οι γηπεδούχοι πήραν εκ νέου το προβάδισμα με γκολ του Βήχου στο 40′.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με εφιαλτικό τρόπο για τον ΠΑΟΚ, με τον Λεβαδειακό να βρίσκει δύο γρήγορα γκολ, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του. Ο Πεντρόζο έκανε το 3-1 στο 51′ και ο Μανθάτης διαμόρφωσε το τελικό 4-1 στο 53′, με τον Δικέφαλο του Βορρά να μην καταφέρνει καν να περιορίσει την έκταση της ήττας του.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Κάτρης, Βήχος, Μπάλτζι (46′ Σιμελίδης), Μανθάτης, Πεδρόσο, Φίλων (58′ Παλάσιος), Τσιμπόλα (81′ Λιάγκας), Τσιβελεκίδης, Βέρμπιτς (46′ Κωστή), Γκούμας (46′ Κοκάι)

ΠΑΟΚ: Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ (66′ Μπάμπα), Μπιάνκο (66′ Μεϊτέ), Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (55′ Πέλκας), Μπέρδος (55′ Μύθου), Τσάλοφ (55′ Τάισον)

Τι ισχύει από φέτος στο Κύπελλο Ελλάδας

Με νέα μορφή διεξάγεται το Κύπελλο Ελλάδας φέτος, καθώς η πρώτη φάση του θα διεξαχθεί με League Phase στα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Οι 20 ομάδες που συμμετέχουν στον ενιαίο όμιλο θα δώσουν από τέσσερα παιχνίδια (δύο εντός και δύο εκτός) και στο τέλος των πέντε αγωνιστικών, οι οκτώ τέσσερις πρώτες θα προκριθούν κατευθείαν στα προημιτελικά, και οι υπόλοιπες από την 5η έως τη 12 θέση θα παίξουν μεταξύ τους (ο 5ος με τον 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο) σε μονή αναμέτρηση για την πρόκριση στις οκτώ κορυφαίες ομάδες.