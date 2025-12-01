Αθλητικά

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα του αγώνα από τους Θεσσαλονικείς με τους έξαλλους πανηγυρισμούς στο γκολ του Γιακουμάκη

Το video του PAOK TV από τον αγώνα της Λιβαδειάς
Ο Γιακουμάκης πανηγυρίζει στη Λιβαδειά (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γιακουμάκης πανηγυρίζει στη Λιβαδειά (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη με δέκα παίκτες κόντρα στον Λεβαδειακό, για τη 12η αγωνιστική της Super League και η παρακάμερα του αγώνα από το PAOK TV, περιλαμβάνει όλες τις αντιδράσεις στον πάγκο και τον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ και έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 2-2, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φθάσει στην ανατροπή, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να διαμορφώνει στο φινάλε το τελικό 3-2 υπέρ του “δικεφάλου του Βορρά” στην έδρα του Λεβαδειακού.

Ο Γιακουμάκης ξέσπασε έτσι στους πανηγυρισμούς για το νικητήριο γκολ του και η παρακάμερα του PAOK TV κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν μετά το γκολ του διεθνούς επιθετικού.

Φοβερές στιγμές για τους Θεσσαλονικείς στη Λιβαδειά.

