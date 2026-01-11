Λεβαδειακός – Βόλος 3-1: Νέο «πάρτι» για την ομάδα έκπληξη της Super League

Την τρίτη του σερί νίκη στη Super League και 9η φετινή στο πρωτάθλημα πέτυχε ο Λεβαδειακός. Οι Βοιωτοί δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν εντός έδρας του Βόλου με 3-1, ανέβηκαν στους 31 βαθμούς και απομακρύνθηκαν 6 βαθμούς από την 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Λεβαδειακός είχε ένα δυνατό ξεκίνημα στον αγώνα και στο 9′ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Βόλου. Ο Παλάσιος έβγαλε την κάθετη για τον Μπάλτσι, που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σιαμπάνη, κάτι που όμως κατάφερε να κάνει σε δεύτερο χρόνο, ανοίγοντας το σκορ (1-0). Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, κερδίζοντας μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να γίνουν επικίνδυνοι.

Ο Λεβαδειακός επέλεξε να “χτυπήσει” με αντεπιθέσεις. Σε μια από αυτές (25′) ο Κωστή “εκτέλεσε” από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Βόλος συνέχισε να πιέζει για την ισοφάριση και στο 29′ ο Κάργας βρέθηκε μέσα στην περιοχή και αριστερά, προσπάθησε να κρεμάσει τον Λοντίγκιν, αλλά είχε άτσαλο τελείωμα. Τελικά, οι Βοιωτοί έφτασαν σε νέο γκολ πριν βγει το πρώτο μέρος (41′) μετά από απίστευτο “δώρο”. Ο Παλάσιος μπήκε στην περιοχή, κλείστηκε, με τον Σόρια να μην συνεννοείται καλά με τον Σιαμπάνη, να κάνει το γύρισμα και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-0.

Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου οι δυο ομάδες είχαν από μια καλή στιγμή. Στο 44′ ο Μάγκνουσον γλίστρησε λίγο έξω από την περιοχή, ο Ασενχούν πήρε την μπάλα, αλλά το σουτ του παίκτη των φιλοξενούμενων ήταν αρκετά άστοχο, από καλή θέση. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τσάπρας γύρισε απ’ τα δεξιά, ο Μπλάτσι πλάσαρε και ο Σιαμπάνης έδιωξε εντυπωσιακά.

Ο Λεβαδειακός μπήκε δυνατά και στην επανάληψη, στο 46′ ο Λάγιους βγήκε σε θέση τετ-α-τετ αλλά το πλασέ του ήταν άστοχο, ενώ στο 47′ έφτασε σε νέο γκολ με τον Πεντρόσο, που όμως δεν μέτρησε, για χέρι του Λαγιούς στο ξεκίνημα της φάσης.

Ο Βόλος δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση και δέχθηκε αρκετές ευκαιρίες στα καρέ του, με τους παίκτες των γηπεδούχων να μην έχουν καλά τελειώματα. Στο 68′ όμως Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν με πολλούς παίκτες στην περιοχή, με τον Τσάπρα να γυρίζει στο σημείο του πέναλτι και τον Πεντρόσο να πλασάρει άνετα τον Σιαμπάνη για το 3-0 του Λεβαδειακού.

Στα τελευταία λεπτά, ο Βόλος έγινε πιο επιθετικός και στο 78′ έφτασε στη μείωση του σκορ. Ο Πίντσι έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, ο Λιάγκας απομάκρυνε και ο Κόμπα με σουτάρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν – Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, – Κωστή (90’ Κάτρης), Τσοκάι – Παλάσιος (81’ Λαμαράνα), Μπάλτσι (58’ Συμελίδης), Λαγιούς (58’ Μανθάτης) – Πεντρόσο (81’ Όζμπολτ)

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης – Σόρια (79’ Τριανταφύλλου), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα – Κόμπα (79’ Τσοκάνης), Μπουζούκης (70’ Γρόσδης) – Ασενχούν (84’ Μακνί), Χουάνπι, Πίντσι – Σαντής (46’ Χάμουλιτς)

Διαιτητής: Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθηνών)

Βοηθοί: Πετρόπουλος Τρύφωνας (Αρκαδίας), Πάτρας Πέτρος (Μακεδονίας)

Τέταρτος: Φίτσας Βασίλειος (Πρεβέζης – Λευκάδος)

VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)

AVAR: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)