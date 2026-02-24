Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν και τα υπόλοιπα παιχνίδια για τα πλέι οφ του Champions League μονοπωλούν το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/2/2026).

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι αναμετρήσεις Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ και Ίντερ – Μπόντο Γκλμτ, με τους Ιταλούς να καλούνται να ανατρέψουν το 3-1 του πρώτου αγώνα στη Νορβηγία, την ώρα που οι Μαδριλένοι θέλουν τη νίκη κόντρα στην ομάδα του Χρήστου Τζόλη μετά το 3-3 στο Βέλγιο.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/2/2026)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Σανγκ Τζούντσενγκ Ντουμπάι

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιαν Λέναρντ Στρουφ – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ουγκό Ουμπέρ – Στέφανος Τσιτσιπάς Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αντρέι Ρούμπλεφ – Βαλεντίν Ρόγιερ Ντουμπάι

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Τααβούν – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Καραμπάγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σαουθάμπτον – ΚΠΡ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός UEFA Champions League4