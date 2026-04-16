Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού ΑΟ για την απόσυρση της γυναικείας ομάδας μπάσκετ και το «ποιος θα μου στερήσει την ομάδα που αγαπώ»

Ο πρώτος τελικός της Α1 μπάσκετ γυναικών δεν ολοκληρώθηκε, με τον Παναθηναϊκό να αποχωρεί από το γήπεδο του Βύρωνα! Οι «πράσινες» αποφάσισαν να μην επιστρέψουν στο παρκέ, στο ματς με τον Αθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, επειδή απαγορεύτηκε η είσοδος σε μεμονωμένους φιλάθλους του «τριφυλλιού» που είχαν εισιτήρια.

Οι γηπεδούχες είχαν το προβάδισμα με 44-36 στο τέλος του πρώτου εικοσαλέπτου, διατηρώντας τον έλεγχο του ρυθμού και του αγώνα. Ωστόσο, με την έναρξη της τρίτης περιόδου, η αποστολή του Παναθηναϊκού δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο, γνωστοποιώντας την απόφασή της να αποχωρήσει οριστικά από την αναμέτρηση και να μην αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε διακοπή του αγώνα στην έδρα του Αθηναϊκού.

Αρχικά, ο Παναθηναϊκός Α.Ο., μέσω βίντεο στα social media, έδειξε τους φίλους του «τριφυλλιού» έξω από το κλειστό του Βύρωνα να τραγουδούν το σύνθημα: «Ποιος θα αποφασίσει, ποιος θα μου στερήσει, την ομάδα που αγαπώ…» ενώ συμπλήρωσε «σε λίγο η συνέχεια…», προαναγγέλλοντας εξελίξεις.

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος και η Θύρα 13 εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση μετά την διακοπή στον πρώτο τελικό κόντρα στον Αθηναϊκό, κάνοντας λόγο για «αναχρονιστικές πρακτικές» και εξηγώντας μεταξύ άλλων ότι «θα μας βρίσκουν απέναντι ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ!»

H κοινή ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και της Θύρας 13

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος και η Θύρα 13 τοποθετούνται από κοινού για την απόφαση της απόσυρσης της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου από τον τελικό με τον Αθηναϊκό.

Ο Σύλλογος και ο κόσμος του είναι ταυτόσημες έννοιες από τις 3 Φεβρουαρίου του 1908 και αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.

Όσες φορές θα αντιμετωπίζεται ο κόσμος της ομάδας μας με εχθρικό τρόπο, η αντίδραση θα είναι πάντα δυναμική αδιαπραγμάτευτη.

Σήμερα γίναμε μάρτυρες μιας πρωτόγνωρης κατάστασης στον Βύρωνα, καθώς αποφασίστηκε να μείνουν εκτός γηπέδου περίπου 40 οπαδοί μας ΜΕ εισιτήρια χωρίς να μετακινηθούν οργανωμένα.

Για ακόμα μια φορά το γηπεδούχο σωματείο μαζί με την αστυνομία έδειξε ότι δεν επιθυμεί να βρεθεί οποιαδήποτε Παναθηναϊκή φωνή στο γήπεδο και σε συνεργασία με την αστυνομία συναποφάσισαν να τους αφήσουν εκτός!

Το σωματείο του Βύρωνα δεν μπορεί να παίζει με τον Παναθηναϊκό και το λαό του και τέτοιες αναχρονιστικές πρακτικές θα μας βρίσκουν απέναντι ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ!

Ποιος θα αποφασίσει, ποιος θα μου στερήσει την ομάδα που αγαπώ…»

Να αναφέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε ένσταση για παράβαση κανονισμών, αλλά και του νόμου, κάτι που αναφέρεται στο φύλλο αγώνος του πρώτου τελικού.

Όπως υποστηρίζουν στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού» διατέθηκαν εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας στους οποίους δεν επετράπη η είσοδος. Κάτι που συνιστά παράβαση της νομοθεσίας και των κανονισμών.

Ο Παναθηναϊκός επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του, όπως αναφέρει ζητώντας την εξέταση του θέματος από τις αρμόδιες αρχές.

«Εκ μέρους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, διατέθηκαν εισιτήρια σε μεμονωμένους φιλάθλους από τη γηπεδούχο ομάδα, στους οποίους απαγορεύτηκε τελικά η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τις θέσεις τους κατά παράβαση των κανονισμών και του νόμου, επιφυλασσόμενο το σωματείο του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, παντός νομίμου δικαιώματός του» αναφέρεται στην ένσταση.