Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0 τελικό: Στο «μηδέν» η εθνική

Η Εθνική ποδοσφαίρου έφερε 0-0 εκτός έδρας την Λευκορωσία, στο τελευταίο της παιχνίδι στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουνιάλ 2026.
Το Δανία - Σκωτία είναι στο 2-2 λίγο πριν το τέλος - με το αποτέλεσμα αυτό, οι γηπεδούχοι παιρνουν το εισιτήριο για το Μουντιάλ
Προφανώς, η συγκεκριμένη αλλαγή γίνεται για να πάρει ανάσες ο Μάνταλος
Ο Κουρμπέλης στη θέση του Μάνταλου
μακρινό σουτ του Μενλιτσένκα, η μπάλα έφυγε για λίγο άουτ, με τον Βλαχοδήμο να ελέγχει τη φάση
Ο Καρέτσας στη θέση του Μασούρα
Εκτός οι Κχβάλκο και Γκρομίκο, στις θέσεις τους οι Κοντσεβόι και Καλίνιν
Ισοφάρισε τη Σκωτία και έκανε το 1-1 για τη Δανία ο Χόιλουντ με πέναλτι. Αν ολοκληρωθεί ισόπαλο το ματς, οι Δανοί θα είναι εκείνοι που θα προκριθούν απευθείας στο Μουντιάλ
Κωστούλας στη θέση του Τετέι και Τριάδης στη θέση του Σιώπη
63' η Εθνική προσπαιεί να παίξει πιο γρήγορα κι πετσι να προκαλέσει ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα
Θυμίζουμε ότι με τη Σκωτία ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε την πρώτη του συμμετοχή με την Εθνική
Ετοιμάζονται να κάνουν την είσοδό τους στο ματς οι Κωστούλας και Τριάντης, ο οποίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του
Ωραία ενέργεια του Τζόλη, που είδε στην περιοχή τον Τσιμίκα, ο οποίος σούταρε από διαγώνια θέση με τον Λαπούκχοφ να διώχνει σε κόρνερ
Ο Τετέι πέρασε στην περιοχή για τον Μάνταλο και εκείνος έστρωσε στον Ζαφείρη, το πλασέ του οποίου από το ύψος της περιοχής έφυγε άουτ
Κεφαλιά του Τετέι, πάνω στην αντίπαλο πορτιέρε η μπάλα
Τριάντης και Βήχος έχουν σηκωθεί και κάνουν προθέρμανση
ο Μελνιτσένκο παίρνει τη θέση του Μαλάσεβιτς
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Εκτός έστίας το σουτ του Γιαμπλόνσκι
Ο Τσιμίκας έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Μάνταλος γλίστρησε και δεν μπόρεσε να εκτελέσει όπως θα ήθελε, η μπάλα έφτασε στον Μασούρα που πλάσαρε από κοντά, με την μπάλα να "ξύνει" το δοκάρι και να καταλήγει άουτ
Οι διεθνείς συνδιάστηκαν καλά από τα αριστερά, ο Τσιμίκας έκανε το γύρισμα, αλλά η μπάλα πήγε πιό πίσω από το σημείο όπου βρέθηκαν διεθνείς και η ευκαιρία χάθηκε
Σπουδαία επέμβαση του Βλαχοδήμου. Έπειτα από λάθος γύρισμα του Τσιμίκα, ο Λισάκοβιτς βρέθηκε σε θέση βολής και εκτέλεσε, με τον τερματοφύλακα της Σεβίλλης να αποκρούει
Εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Ρέτσος πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι αλλά δεν μπόρεσε να δώσει στην μπάλα πορεία προς τα αντίπαλα δίχτυα
Η Σκωτία έχει κάνει το 1-0 επί της Δανίας, εντός έδρας και αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση του ομίλου
Ζαφείρης και Μ'ανταλος πιέζουν ψηλά, ενώ βοηθάει και το Τετέι που γυρίζει πιο πίσω
Στον πάγκο της Λευκορωσίας: Μπέλοβ, Πλοτνίκοβ, Κάλινιν, Μπαρκόβσκι, Σέστιγιουκ, Βαρντανιάν, Κοντσεβόι, Ιβάνοβ, Πίγκας, Μελνιτσένκο.
Οι αναπληρωματικοί για την Ελλάδα: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Κωστούλας, Τριάντης, Καρέτσας, Βήχος.
Θυμίζουμε πως ο Τετέι βρέθηκε στις κλήσεις λόγω του τραυματισμού του Ιωαννίδη την Κυριακή πριν τη διακοπή
Η ενδεκάδα της Λευκορωσίας: Λαπούνκοφ - Κβάλκο, Μπεγκούνοφ, Ζέμπελν, Μαλάσεβιτς, Γιαμπλόνσκι, Έμπονγκ, Μάλκεβιτς - Γκρομίκο, Ντεμτσένκο - Λισάκοβιτς
Η σύνθεση της Εθνικής: Βλαχοδήμος - Ρότα, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Τσιμίκας - Σιώπης, Ζαφείρης - Τζόλης, Μάνταλος, Μασούρας - Τετέι
Το ματς θα γίνει στο Ζαλαεγερτσέγκ της Ουγγαρία και πιο συγκεκριμένα στη “ZTE Aréna” και είναι κεκλεισμένων των θυρών
Οι ομάδες είναι αποκλεισμένες από τα τελικά του Μουντιάλ 2026 με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να θέλει τη νίκη όπως και με τη Σκωτία για λόγους γοήτρου αλλά και φυσικά ranking ενόψει επόμενων κληρώσεων
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του Λευκορωσία - Ελλάδα για την 6η και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
