Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0 τελικό: Στο «μηδέν» η εθνική

Γαλανόλευκο φινάλε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
Προκριματικά Μουντιάλ 2026
6η αγωνιστική – 3ος όμιλος
0 - 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Η Εθνική ποδοσφαίρου έφερε 0-0 εκτός έδρας την Λευκορωσία, στο τελευταίο της παιχνίδι στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουνιάλ 2026. 

23:36 | 18.11.2025
23:34 | 18.11.2025
Λευκορωσία - Ελλάδα 0-0 στο φινάλε των προκριματικών του Μουντιάλ
23:32 | 18.11.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα
23:29 | 18.11.2025

Το Δανία - Σκωτία είναι στο 2-2 λίγο πριν το τέλος - με το αποτέλεσμα αυτό, οι γηπεδούχοι παιρνουν το εισιτήριο για το Μουντιάλ

23:27 | 18.11.2025
89'
Κίτρινη κάρτα στον Ρέτσο
23:24 | 18.11.2025

Προφανώς, η συγκεκριμένη αλλαγή γίνεται για να πάρει ανάσες ο Μάνταλος

23:20 | 18.11.2025
83'
Αλλαγή για την Ελλάδα

Ο Κουρμπέλης στη θέση του Μάνταλου

23:20 | 18.11.2025
23:18 | 18.11.2025
79'

μακρινό σουτ του Μενλιτσένκα, η μπάλα έφυγε για λίγο άουτ, με τον Βλαχοδήμο να ελέγχει τη φάση

23:10 | 18.11.2025
77'
ΔΟΚΑΡΙ για την Εθνική - Υπέροχο πλασέ του Τζόλη με το δεξί, από θέση αριστερά
23:10 | 18.11.2025
70'
Αλλαγή για την Ελλάδα

Ο Καρέτσας στη θέση του Μασούρα

23:08 | 18.11.2025
23:07 | 18.11.2025
67'
Αλλαγές για τη Λευκορωσία

Εκτός οι Κχβάλκο και Γκρομίκο, στις θέσεις τους οι Κοντσεβόι και Καλίνιν

23:05 | 18.11.2025

Ισοφάρισε τη Σκωτία και έκανε το 1-1 για τη Δανία ο Χόιλουντ με πέναλτι. Αν ολοκληρωθεί ισόπαλο το ματς, οι Δανοί θα είναι εκείνοι που θα προκριθούν απευθείας στο Μουντιάλ

23:04 | 18.11.2025
63'
Αλλαγές για την Ελλάδα

Κωστούλας στη θέση του Τετέι και Τριάδης στη θέση του Σιώπη

23:03 | 18.11.2025

63' η Εθνική προσπαιεί να παίξει πιο γρήγορα κι πετσι να προκαλέσει ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα

23:02 | 18.11.2025

Θυμίζουμε ότι με τη Σκωτία ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε την πρώτη του συμμετοχή με την Εθνική

23:02 | 18.11.2025

Ετοιμάζονται να κάνουν την είσοδό τους στο ματς οι Κωστούλας και Τριάντης, ο οποίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του

22:57 | 18.11.2025
22:53 | 18.11.2025
54'
Νέα μεγάλη φάση για την Ελλάδα

Ωραία ενέργεια του Τζόλη, που είδε στην περιοχή τον Τσιμίκα, ο οποίος σούταρε από διαγώνια θέση με τον Λαπούκχοφ να διώχνει σε κόρνερ

22:52 | 18.11.2025
52'
Καλή στιγμή για την Ελλάδα

Ο Τετέι πέρασε στην περιοχή για τον Μάνταλο και εκείνος έστρωσε στον Ζαφείρη, το πλασέ του οποίου από το ύψος της περιοχής έφυγε άουτ

22:51 | 18.11.2025
51'

Κεφαλιά του Τετέι, πάνω στην αντίπαλο πορτιέρε η μπάλα

22:50 | 18.11.2025
50'
Κίτρινη κάρτα στον Κχβάλκο
22:47 | 18.11.2025

Τριάντης και Βήχος έχουν σηκωθεί και κάνουν προθέρμανση

22:46 | 18.11.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:45 | 18.11.2025
Αλλαγή για τη Λευκορωσία

ο Μελνιτσένκο παίρνει τη θέση του Μαλάσεβιτς

22:45 | 18.11.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

22:29 | 18.11.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
22:19 | 18.11.2025
22:19 | 18.11.2025
34'

Εκτός έστίας το σουτ του Γιαμπλόνσκι

22:13 | 18.11.2025
32'
Μεγάλη διπλή ευκαιρία για την Ελλάδα

Ο Τσιμίκας έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Μάνταλος γλίστρησε και δεν μπόρεσε να εκτελέσει όπως θα ήθελε, η μπάλα έφτασε στον Μασούρα που πλάσαρε από κοντά, με την μπάλα να "ξύνει" το δοκάρι και να καταλήγει άουτ

22:13 | 18.11.2025
22:11 | 18.11.2025
22:07 | 18.11.2025
26'

Οι διεθνείς συνδιάστηκαν καλά από τα αριστερά, ο Τσιμίκας έκανε το γύρισμα, αλλά η μπάλα πήγε πιό πίσω από το σημείο όπου βρέθηκαν διεθνείς και η ευκαιρία χάθηκε

22:04 | 18.11.2025
21'
Λάθος του Τσιμίκα αλλά μεγάλη επέμβαση του Βλαχοδήμου

Σπουδαία επέμβαση του Βλαχοδήμου. Έπειτα από λάθος γύρισμα του Τσιμίκα, ο Λισάκοβιτς βρέθηκε σε θέση βολής και εκτέλεσε, με τον τερματοφύλακα της Σεβίλλης να αποκρούει

22:01 | 18.11.2025
19'

Εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Ρέτσος πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι αλλά δεν μπόρεσε να δώσει στην μπάλα πορεία προς τα αντίπαλα δίχτυα

22:01 | 18.11.2025
22:00 | 18.11.2025
21:55 | 18.11.2025
21:49 | 18.11.2025

Η Σκωτία έχει κάνει το 1-0 επί της Δανίας, εντός έδρας και αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση του ομίλου

21:48 | 18.11.2025

Ζαφείρης και Μ'ανταλος πιέζουν ψηλά, ενώ βοηθάει και το Τετέι που γυρίζει πιο πίσω

21:45 | 18.11.2025
2'
Πρώτη φάση στο ματς για την Ελλάδα

Σουτ του Ζαφείρη μέσα από τη μεγάλη περιχή, στα σώματα η μπάλα

21:44 | 18.11.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:43 | 18.11.2025

Στον πάγκο της Λευκορωσίας: Μπέλοβ, Πλοτνίκοβ, Κάλινιν, Μπαρκόβσκι, Σέστιγιουκ, Βαρντανιάν, Κοντσεβόι, Ιβάνοβ, Πίγκας, Μελνιτσένκο.

21:43 | 18.11.2025

Οι αναπληρωματικοί για την Ελλάδα: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Κωστούλας, Τριάντης, Καρέτσας, Βήχος.

21:41 | 18.11.2025

Θυμίζουμε πως ο Τετέι βρέθηκε στις κλήσεις λόγω του τραυματισμού του Ιωαννίδη την Κυριακή πριν τη διακοπή

21:41 | 18.11.2025

Η ενδεκάδα της Λευκορωσίας: Λαπούνκοφ - Κβάλκο, Μπεγκούνοφ, Ζέμπελν, Μαλάσεβιτς, Γιαμπλόνσκι, Έμπονγκ, Μάλκεβιτς - Γκρομίκο, Ντεμτσένκο - Λισάκοβιτς

21:41 | 18.11.2025

Η σύνθεση της Εθνικής: Βλαχοδήμος - Ρότα, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Τσιμίκας - Σιώπης, Ζαφείρης - Τζόλης, Μάνταλος, Μασούρας - Τετέι

21:41 | 18.11.2025

Το ματς θα γίνει στο Ζαλαεγερτσέγκ της Ουγγαρία και πιο συγκεκριμένα στη “ZTE Aréna” και είναι κεκλεισμένων των θυρών

21:41 | 18.11.2025

Οι ομάδες είναι αποκλεισμένες από τα τελικά του Μουντιάλ 2026 με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να θέλει τη νίκη όπως και με τη Σκωτία για λόγους γοήτρου αλλά και φυσικά ranking ενόψει επόμενων κληρώσεων

21:41 | 18.11.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του Λευκορωσία - Ελλάδα για την 6η και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

21:37 | 18.11.2025
