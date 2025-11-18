Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0: «Χλωμή» η Εθνική ποδοσφαίρου με δυο δοκάρια στο φινάλε των προκριματικών του Μουντιάλ

Η Εθνική ποδοσφαίρου έβγαλε την “αγγαρεία” με τη Λευκορωσία στο ουδέτερο Ζάλαεγκερζεγκ. Η Ελλάδα πρόσεξε την άμυνά της, δημιούργησε λίγες ευκαιρίες και δεν μπόρεσε να φτάσει στη νίκη (0-0) έχοντας δυο δοκάρια. Οι δυο ομάδες είχαν από πριν τεθεί νοκ-άουτ, από την υπόθεση πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Η Εθνική ποδοσφαίρου δεν τα πήγε καλά στο Ζαλαέγκερζεγκ της Ουγγαρίας, έμεινε στο 0-0 με την ουραγό Λευκορωσία και τερμάτισε στην τρίτη θέση του προκριματικού ομίλου για το Μουντιάλ 2026, μαζεύοντας 7 βαθμούς.

Η Εθνική ποδοσφαίρου μπήκε δυνατά στο ματς, έχοντας κάποια σουτ προς την εστία του Λαπούκοφ. Η Λευκορωσία ξεπέρασε αυτό το δεκάλεπτο πίεσης που δέχθηκε, κυκλοφόρησε την μπάλα και κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο.

Η Γαλανόλευκη έδειξε πρόβλημα να διασπάσει την αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων, που έκλεισαν καλά τους χώρους στον άξονα. Η πρώτη μεγάλη φάση στο ματς ήρθε από τη Λευκορωσία (21′).Έπειτα από λάθος γύρισμα του Τσιμίκα, ο Λισάκοβιτς βρέθηκε σε θέση βολής και εκτέλεσε, με τον Βλαχοδήμο να αποκρούει.

Το παιχνίδι δεν έδωσε πολλές… συγκινήσεις μέχρι την ανάπαυλα, με τις δυο ομάδες να βγάζουν πρόβλημα στην ανάπτυξή τους. Η Εθνική ποδοσφαίρου ήταν αυτή που είχε την καλύτερη στιγμή του πρώτου 45λέπτου. Στο 32′ ο Τσιμίκας έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Μάνταλος γλίστρησε και δεν μπόρεσε να εκτελέσει, η μπάλα έφτασε στον Μασούρα που πλάσαρε από κοντά, με την μπάλα να βρίσκει λίγο το δοκάρι και να καταλήγει άουτ.

Η Ελλάδα μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο και έχασε δυο σημαντικές ευκαιρίες να σκοράρει, μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 51′ Τετέι και Μάνταλος συνεργάστηκαν, ο χαφ της Εθνικής έστρωσε την μπάλα στον Ζαφείρη, αλλά η εκτέλεσή του έστειλε την μπάλα άουτ. Τρία λεπτά μετά, ο Τζόλης είδε στην περιοχή τον Τσιμίκα, ο οποίος σούταρε από διαγώνια θέση με τον Λαπούκχοφ να διώχνει σε κόρνερ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε στη συνέχεια τις πρώτες του αλλαγές, δίνοντας νέα “ενέργεια” στην ομάδα, μεσοεπιθετικά (Κωστούλας στη θέση του Τετέι και Τριάδης -στο ντεμπούτο του- στη θέση του Σιώπη). Λίγο μετά, πέρασε ο Καρέτσας στη θέση του Μασούρα. Η Ελλάδα ανέβασε τις γραμμές της, είχε τον έλεγχο του αγώνα και στο 77′ άγγιξε το γκολ, με τον Τζόλη να έχει δοκάρι, μετά από υπέροχο πλασέ, στην τελευταία μεγάλη φάση του αγώνα.

Οι συνθέσεις:

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Λαπούκοβ, Μπεγκούνοβ, Κβάλκο (67′ Κάλινιν), Ζαμπελίν, Γιαμπλόνσκι, Εμπόνγκ, Μαλασέβιτς (46′ Μελνιτσένκο), Μάλκεβιτς, Γκρόμικο (67′ Κόντσεβοϊ), Ντεμτσένκο, Λισάκοβιτς (77′ Μπαρκόβσκι).

ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ρότα, Σιώπης (63′ Τριάντης), Ζαφείρης, Μάνταλος (83′ Κουρμπέλης), Τζόλης, Μασούρας (69′ Μασούρας), Τεττέη (63′ Κωστούλας).

Διαιτητής: Ντάμιαν Σίλβερτσακ (Πολωνία)

Βοηθοί: Πάβελ Σοκολνίτσκι και Άνταμ Καράσεβιτς

4ος: Πάτρικ Γκρικίεβιτς (4ος)

VAR: Πιοτρ Λάσικ (Πολωνία), AVAR: Πάβελ Μάλεκ (Πολωνία)