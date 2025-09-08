Αθλητικά

Λευκορωσία – Σκωτία 0-2: Kέρδισαν και έπιασαν τους Δανούς στην κορυφή οι Σκωτσέζοι – Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ

Αγωνιστική φιλοξενούμενων ήταν η 2η αγωνιστική για τα προκριματικά του Μουντιάλ
Ο Τσε Άνταμς πανηγυρίζει το γκολ του
Ο Τσε Άνταμς πανηγυρίζει το γκολ του / REUTERS /Lisa Leutner

Η Σκωτία πήρε μια εύκολη νίκη στην έδρα της Λευκορωσίας με 2-0 για την 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με τους Σκωτσέζους να σκαρφαλώνουν στην κορυφή της βαθμολογίας, εκεί που βρίσκεται και η Δανία. Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής ποδοσφαίρου.

Η Σκωτία προηγήθηκε στο 43΄με τον Τσε Άνταμς να σκοράρει, ενώ το αυτογκολ του Βολκόφ στο 65΄έδωσε αέρα δυο τερμάτων στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι κράτησαν το υπέρ τους προβάδισμα, φτάνοντας στους τέσσερις πόντους στη βαθμολογία του 3ου ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Με αυτό τους το τρίποντο, οι «χαιλάντερς» ανέβηκαν στην 1η θέση του ομίλου, εκεί που βρίσκεται και η Δανία, μετά την νίκη της στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 3-0 απέναντι στην Εθνική μας ομάδα, η οποία υποχώρησε τρίτη στη βαθμολογία.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου 

  1. Σκωτία 4
  2. Δανία 4
  3. Ελλάδα 3
  4. Λευκορωσία 0

Τα αποτελέσματα

Ελλάδα – Δανία 0-3

Λευκορωσία – Σκωτία 0-2

Η επόμενη αγωνιστική

Σκωτία – Ελλάδα (9/10/25)

Λευκορωσία – Δανία (9/10/25)

Πώς προκρίνονται οι ευρωπαϊκές ομάδες στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η διαδικασία πρόκρισης των ευρωπαϊκών ομάδων στο Μουντιάλ περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια, με στόχο την κατανομή των 16 εισιτηρίων που δικαιούται η UEFA. Αρχικά, οι 12 νικητές των προκριματικών ομίλων εξασφαλίζουν απευθείας συμμετοχή στα τελικά. Οι υπόλοιπες τέσσερις θέσεις κρίνονται μέσω μίας πιο σύνθετης διαδικασίας που περιλαμβάνει αγώνες playoff.

Σε αυτά τα playoff συμμετέχουν συνολικά 16 ομάδες: Οι 12 που τερματίζουν στη δεύτερη θέση των ομίλων και τέσσερις επιπλέον που προέρχονται από το Nations League. Οι τελευταίες επιλέγονται βάσει της επίδοσής τους στους ομίλους της διοργάνωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη προκριθεί ή βρεθεί στη δεύτερη θέση των προκριματικών.

Οι ομάδες αυτές κατατάσσονται σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Οι δεύτεροι των ομίλων χωρίζονται στα τρία πρώτα γκρουπ, ανάλογα με τη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA τον Νοέμβριο του 2025, ενώ οι τέσσερις από το Nations League τοποθετούνται στο τέταρτο γκρουπ. Στη συνέχεια, δημιουργούνται τέσσερα μονοπάτια πρόκρισης, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει δύο νοκ-άουτ αγώνες: Έναν ημιτελικό και έναν τελικό. Οι νικητές των τελικών αυτών αγώνων κερδίζουν τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Βαλαντσιούνας για το Λιθουανία – Ελλάδα: «Δεν θα σας πω πώς θα σταματήσουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»
Ο σέντερ της Λιθουανίας αναγνώρισε την ποιότητα της Εθνικής Ελλάδας από την περιφέρεια, ενώ απέφυγε να σχολιάσει το πώς θα αντιμετωπίσει η ομάδα του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Βαλαντσιούνας REUTERS
Newsit logo
Newsit logo