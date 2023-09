Ο Λευτέρης Πετρούνιας βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ετοιμάζεται για ακόμα έναν τελικό στην καριέρα του.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συγκέντρωσε 14.900 βαθμούς στον προκριματικό των κρίκων και θα είναι σίγουρα στον τελικό του αγωνίσματος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αμβέρσας.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας με 8.600 εκτέλεση και 6.300 δυσκολία βρίσκεται μέχρι τώρα στην πρώτη θέση (αγωνίστηκε 34ος) και εκτός απροόπτου θα βρίσκεται στον τελικό των κρίκων.

Να σημειωθεί ότι ο Έλληνας πρωταθλητής άφησε πίσω τον Αζέρο Νικίτα Σιμόνοφ, που συγκέντρωσε 14.666 βαθμούς.

Eleftherios Petrounias doing what he does! ✨



Greece’s multiple-time World Champion record 14.900 on Rings in the score of the day so far on the apparatus



Watch Live: #ARTWorlds2023