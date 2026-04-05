Λευτέρης Πετρούνιας: «Τα καταφέραμε χωρίς μέση σε αυτό τον αγώνα» σχολίασε μετά το νέο του χρυσό μετάλλιο

Ο Λευτέρης Πετρούνιας επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στους κρίκους, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυμναστικής που γίνεται στο Κάιρο.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, συγκέντρωσε14.366 βαθμούς και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Με αυτή την επίδοση, έκανε ένα σημαντικό βήμα προόδου σε σχέση με την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυμναστικής Μπακού, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αγωνιζόμενος τρίτος στη σειρά, ο Πετρούνιας έθεσε από νωρίς υψηλά στάνταρ, πιέζοντας τους βασικούς του αντιπάλους. Ο Αρτούρ Αβετισιάν πλησίασε με 14.300 βαθμούς, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Λιου Γιανγκ με 13.866.

Παρά τις προσπάθειές τους, κανείς δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά τον Έλληνα “άρχοντα των κρίκων”, ο οποίος επέστρεψε θριαμβευτικά στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία.

Με αυτή τη νίκη, ο Πετρούνιας έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει των επόμενων μεγάλων διοργανώσεων, παραμένοντας σημείο αναφοράς στο αγώνισμα των κρίκων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Τα καταφέραμε !

Χωρίς μέση σε αυτόν τον αγώνα αλλά κλείδωσε η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτώβρη και τώρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας !” ανέφερε ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής σε ανάρτησή του, μιλώντας και για το πρόβλημα στη μέση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες.

Η κατάταξη στον τελικό:

Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366

Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300

Λιου Γιανγκ (Κίνα) – 13.866

Βαχάγκν Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833

Αμπντελραχμάν Αμπντελκαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800

Μοχάμεντ Αφίφι (Αίγυπτος) – 13.366

Τόμας Άλβαρες (Χιλή) – 13.400

Χοακίν Χιμένεθ (Ισπανία) – 13.066