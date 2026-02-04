Λιετκαμπέλις – Πανιώνιος 89-62: Ήττα με κάτω τα χέρια για τους «κυανέρυθρους» στο Eurocup

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε με χαρακτηριστική ευκολία από τη Λιετκαμπέλις με 89-62 για το Eurocup. Στο 3-14 πλέον το ρεκόρ των «κυανέρυθρων» στη διοργάνωση.

Το μυαλό των παικτών του Πανιωνίου ήταν στο παιχνίδι με τη Μύκονο Betsson (07/02, 16:00), που θα είναι κρίσιμο στη μάχη της παραμονής στη GBL. Ο Τόμασον ήταν ο παίκτης που προσπάθησε περισσότερο για την ομάδα του Μάρκοβιτς.

Ο Τόμασον είχε 16 πόντους στη αναμέτρηση, ενώ ο νεαρός Πατρίκης άγγιξε το double double με 9 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για τους νικητές ξεχώρισε ο Άιμακ με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Στην τελευταία θέση ο Ιστορικός στο Eurocup με ρεκόρ 3-14, ενώ η Λιετκαμπέλις είναι μία θέση πάνω με 4-13.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-16, 46-27, 65-42, 89-62

ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ (Τσάνακ): Άιμακ 19 (6/10 δίποντα, 7/12 βολές, 14 ριμπάουντ), Μόρις 16 (1/4 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές), Μπιτσκάουσκις 4, Φουρμαναβίτσιους 5 (2/8 σουτ), Μούτιτς 3 (1/8 σουτ), Κουλαμάε 19 (2/5 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μαλντούνας, Φλάουερς 12 (4/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ασίστ), Κουλιέσα, Λαβρινοβίτσιους, Ντανουσεβίτσιους 11 (4/6 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 10 (5/10 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λέμον 8 (3/9 σουτ, 2/2 βολές), Τέιλορ 3 (1/8 σουτ, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Οικονομόπουλος, Γόντικας 5, Τόμασον 16 (5/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κρούζερ 8 (4/4 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πατρίκης 9 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Γκίκαες 3 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ)