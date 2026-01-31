Λιντς – Άρσεναλ 0-4: Σημαντική νίκη για την πρωτοπόρο της Premier League

Η Άρσεναλ κέρδισε άνετα 4-0 στην έδρα της Λίντς και απομακρύνθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι στη μάχη της κατάκτησης της Premier League.

Ο Θουμπιμέντι άνοιξε το σκορ για την Άρσεναλ στο 27′, ενώ ο Ντάρλοου με αυτογκόλ έβγαλε εκτός διεκδίκησης βαθμών τη Λιντς. Γκιόκερες και Ζεσούς πέτυχαν τα υπόλοιπα τέρματα των «κανονιέρηδων».

Στους 53 βαθμούς έφτασε η Άρσεναλ, με τη Σίτι, που είναι δεύτερη να έχει 46 βαθμούς, αλλά και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η Μπράιτον ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Έβερτον εντός έδρας και έχασε σημαντική ευκαιρία να πάρει το τρίποντο, καθώς είχε το προβάδισμα μέχρι το 97′, όπου ο Μπέτο σκόραρε για να μοιράσει από έναν βαθμό στις δύο ομάδες. Για τους «γλάρους» σκόραρε στο 73′ ο Αγιάρι. Ο Κωστούλας πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι στο 70′.

Η Μπόρνμουθ πέρασε με 2-0 από την έδρα της Γουλβς, που έχει ήδη υποβιβαστεί και πήρε σημαντικό τρίποντο με τον Κρούπι να ανοίγει το σκορ στο 33′ και τον Σκοτ στις καθυστερήσεις να διαμορφώνει το τελικό σκορ. Ο Μανδάς ήταν στον πάγκο των «κερασιών».