Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Χαμένη ευκαιρία για τους «κόκκινους διαβόλους» στο Έλαντ Ρόουντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε ισόπαλη με 1-1 κόντρα στη Λιντς και έχασε την ευκαιρία να φτάσει τη Λίβερπουλ στη βαθμολογία της Premier League, έστω και προσωρινά.

Ο Άαρονσον άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι για τη Λιντς με ωραίο δεξί πλασέ στο 62′. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απάντησε άμεσα με τον Κούνια στο 65′ και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν δοκάρι με τον Μπρούνο Φερνάντες και έχασαν την ευκαιρία να γυρίσουν το παιχνίδι, που ολοκληρώθηκε ισόπαλο.

Πλέον, η ομάδα του Αμορίμ έχει 31 βαθμούς και είναι στην 5η θέση της Premier League, ενώ η Λιντς με 22 βαθμούς είναι 16η.