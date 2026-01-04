Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Χαμένη ευκαιρία για τους «κόκκινους διαβόλους» στο Έλαντ Ρόουντ

Δεν ολοκλήρωσε την ανατροπή η ομάδα του Αμορίμ
Ο Ζίρκζι με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ
Ο Ζίρκζι με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ/ Action Images via Reuters/Craig Brough

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε ισόπαλη με 1-1 κόντρα στη Λιντς και έχασε την ευκαιρία να φτάσει τη Λίβερπουλ στη βαθμολογία της Premier League, έστω και προσωρινά.

Ο Άαρονσον άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι για τη Λιντς με ωραίο δεξί πλασέ στο 62′. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απάντησε άμεσα με τον Κούνια στο 65′ και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν δοκάρι με τον Μπρούνο Φερνάντες και έχασαν την ευκαιρία να γυρίσουν το παιχνίδι, που ολοκληρώθηκε ισόπαλο.

Πλέον, η ομάδα του Αμορίμ έχει 31 βαθμούς και είναι στην 5η θέση της Premier League, ενώ η Λιντς με 22 βαθμούς είναι 16η.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
236
202
137
117
90
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo