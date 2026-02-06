Αθλητικά

Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1: Νίκη ανάσα παραμονής στην Premier League για τους γηπεδούχους

«Καθάρισε» από νωρίς η ομάδα του Φάρκε
Οι παίκτες της Λιντς
Οι παίκτες της Λιντς πανηγυρίζουν το γκολ του Κάλβερτ Λιούιν/ Action Images via Reuters/Lee Smith

Η Λίντς κέρδισε 3-1 τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Έλαντ Ρόουντ» για την 25η αγωνιστική και πήρε σημαντική βαθμολογική ανάσα στην Premier League.

Ο Μπογκλ στο 26′ άνοιξε το σκορ για τη Λιντς και ο Οκαφόρ τέσσερα λεπτά αργότερα έκανε το 2-0 για την ομάδα του επί της Νότιγχαμ Φορεστ.

Ο Κάλβερτ Λιούιν στο 49′ έκανε το 3-0 και δεν άφησε καμία ελπίδα πλέον στους κόκκινους για την ανατροπή. Ο Λούκα μείωσε στο 86′ μετά από ασίστ του Χάτσινσον και «έγραψε» το τελικό 3-1.

Η Λιντς είναι στην 16η θέση με 29 βαθμούς και η Νότιγχαμ μία θέση πιο κάτω με 26 βαθμούς. Η Γουέστ Χαμ, που αυτή τη στιγμή είναι 18η και υποβιβάζεται έχει 20 βαθμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
166
165
127
114
112
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo