Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1: Νίκη ανάσα παραμονής στην Premier League για τους γηπεδούχους

Η Λίντς κέρδισε 3-1 τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Έλαντ Ρόουντ» για την 25η αγωνιστική και πήρε σημαντική βαθμολογική ανάσα στην Premier League.

Ο Μπογκλ στο 26′ άνοιξε το σκορ για τη Λιντς και ο Οκαφόρ τέσσερα λεπτά αργότερα έκανε το 2-0 για την ομάδα του επί της Νότιγχαμ Φορεστ.

Ο Κάλβερτ Λιούιν στο 49′ έκανε το 3-0 και δεν άφησε καμία ελπίδα πλέον στους κόκκινους για την ανατροπή. Ο Λούκα μείωσε στο 86′ μετά από ασίστ του Χάτσινσον και «έγραψε» το τελικό 3-1.

Η Λιντς είναι στην 16η θέση με 29 βαθμούς και η Νότιγχαμ μία θέση πιο κάτω με 26 βαθμούς. Η Γουέστ Χαμ, που αυτή τη στιγμή είναι 18η και υποβιβάζεται έχει 20 βαθμούς.