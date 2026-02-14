Λίντσεϊ Βον: Το μήνυμα της άτυχης αθλήτριας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων λίγο πριν την κρίσιμη επέμβαση

Η Λίντσεϊ Βον κατάφερε να γίνει για λάθος λόγους, το πρόσωπο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, με τον άσχημο τραυματισμό που υπέστη.

Η Λίντσεϊ Βον επέλεξε να αγωνιστεί με πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, όμως τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθειά της -αφού η ίδια έπεσε κατά τη διάρκεια της κατάβασης της την Κυριακή (08.02.2026)- βάζοντας τέλος στο όνειρο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, η διάσημη αθλήτρια έχει έναν… Γολγοθά μπροστά της, με χειρουργεία και αποθεραπεία, προκειμένου να επιστρέψει στην κανονικότητά της και να μπορεί να περπατήσει.

Η Βον υπέστη σύνθετο κάταγμα κνήμης, έχοντας χειρουργηθεί πάνω από μια φορές. Θα χρειαστεί, ωστόσο, να υποβληθεί σε δυο ακόμη κρίσιμες επεμβάσεις, προκειμένου να καταφέρει να επανέλθει και να σώσει το πόδι της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο πριν χειρουργηθεί, η θρυλική Αμερικανίδα αθλήτρια αποφάσισε να στείλει ένα ξεχωριστό μήνυμα στους followers της, λέγοντας ένα μεγάλο “ευχαριστώ” για την στήριξη που έχει λάβει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ πρόσθεσε πως αν όλα πάνε καλά, τότε θα επιστρέψει μετά από καιρό σπίτι της.

Το μήνυμα της Βον:

“Γεια σας παιδιά, ήθελα να δώσω μια μικρή ενημέρωση και να ευχαριστήσω όλους για τα λουλούδια, τα γράμματα και τα δώρα σας – είναι πραγματικά υπέροχο και με έχει βοηθήσει πολύ. Ήταν μερικές πολύ δύσκολες μέρες εδώ στο νοσοκομείο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CNN (@cnn)

Νιώθω λίγο πιο σαν τον εαυτό μου, αλλά ο δρόμος είναι πολύ μακρύς. Αύριο θα υποβληθώ σε άλλη επέμβαση και, αν όλα πάνε καλά, θα μπορώ να επιστρέψω σπίτι, αλλά θα χρειαστώ ακόμη μια επέμβαση μετά. Δεν ξέρω ακόμα όλες τις λεπτομέρειες μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Είμαι πολύ περιορισμένη κινητικά στο νοσοκομείο, αλλά οι επισκέψεις, τα γράμματα και τα λουλούδια μου δίνουν δύναμη”.