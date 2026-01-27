Λιόν – ΠΑΟΚ: Κανονικά θα διεξαχθεί η αναμέτρηση, παρά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία

Ο ΠΑΟΚ ζήτησε από την UEFA την αναβολή του αγώνα με τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική του Europa League (29/01/26, 22:00), λόγω του τραγικού δυστυχήματος με τους φίλους της ομάδας στη Ρουμανία.

Στο συγκλονιστικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι ηλικίας 25-30 ετών, ενώ τρεις είναι τραυματίες, με τους δύο να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ έστειλε εκπροσώπους στη Ρουμανία, για να δώσουν όλες τις απαραίτητες βοήθειες, όπως ενημέρωσε προηγουμένως. Ζήτησε επίσης την αναβολή του αγώνα με τη Λιόν, όμως η UEFA τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο.

Δεδομένο είναι ότι θα ζητηθεί να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, όπως συνέβη και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέτις για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας της Ανταμούζ, που στέρησε τη ζωή σε 45 ανθρώπους.